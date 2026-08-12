همزمان با سالروز رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) مراسم‌های عزاداری و سوگواری در شهر‌ها و روستا‌های مختلف استان گلستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - مردم مؤمن و ولایت‌مدار گلستان با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی، در سوگ رحلت پیامبر اکرم (ص) به عزاداری پرداختند و با برگزاری آیین‌های سینه‌زنی، نوحه‌خوانی و ذکر مصیبت، ارادت خود را به آخرین فرستاده خداوند نشان دادند.

در این مراسم‌ها، عزاداران با یادآوری سیره و اخلاق پیامبر اسلام (ص)، بر نقش ایشان در هدایت جامعه بشری و گسترش فرهنگ توحید، اخلاق، برادری و مهربانی تأکید کردند.

مردم شهر‌ها و روستا‌های مختلف استان گلستان همچنین با حضور پرشور در دسته‌های عزاداری، بار دیگر عشق و دلبستگی خود را به پیامبر رحمت و خاندان اهل بیت (ع) به نمایش گذاشتند.

این آیین‌ها فرصتی برای تجدید پیمان مردم با آموزه‌های نبوی و تبیین ارزش‌هایی همچون وحدت، همدلی و کمک به همنوعان بود؛ ارزش‌هایی که در فرهنگ دینی مردم گلستان جایگاه ویژه‌ای دارد.

در بسیاری از مناطق استان، این مراسم با اقامه نماز جماعت، سخنرانی مذهبی، مداحی و پذیرایی از عزاداران همراه بود و مردم تا پایان مراسم در فضایی معنوی به سوگواری پرداختند.

گلستان در مناسبت‌های مذهبی همواره شاهد حضور پررنگ مردم شیعه و اهل سنت است و آیین‌های مربوط به رحلت پیامبر اکرم (ص) نیز جلوه‌ای از ارادت مشترک مردم این استان به پیامبر اسلام (ص) و آموزه‌های دینی است.

برچسب ها: سوگواری ، شهادت
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