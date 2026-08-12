باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز چهارشنبه در نشست با فرهنگیان دامغان با حضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران استان سمنان و شهرستان دامغان، با اشاره به ظرفیت مراکز درمانی فرهنگیان بیان کرد: بخشی از خدمات این مراکز می‌تواند به بازنشستگان ارائه شود و در آینده نیز طرح‌هایی برای تقویت مراکز درمانی فرهنگیان در حال آماده‌سازی است.

وی با تاکید بر ضرورت بهبود شرایط رفاهی و معیشتی فرهنگیان و بازنشستگان گفت: تقویت مراکز درمانی فرهنگیان، توسعه خدمات بیمه‌ای و پیگیری مطالبات بازنشستگان از برنامه‌های جدی وزارت آموزش و پرورش است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، بخشی از شکاف‌

وی افزود: اگر مراکز درمانی فرهنگیان تقویت شوند، اتفاقات خوبی در زمینه ارایه خدمات به همکاران شاغل و بازنشسته رقم می‌خورد.

مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان در حال پیگیری است

وی درباره مشکلات مطرح‌شده از سوی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تلاش‌های زیادی درباره شرایط شاغلان و بازنشستگان انجام داد و به دنبال جبران خلاءها و شکاف‌های موجود در حوزه معیشت آنان است.

کاظمی ادامه داد: شرایطی که کشور با آن درگیر شده و اتفاقاتی که بر کشور عارض شده، شرایط را مقداری سخت کرده است، اما همچنان مساله معیشت فرهنگیان در دستور کار قرار دارد و به دنبال راهکارهایی برای بهبود شرایط هستیم.

وی با اشاره به موضوع بیمه فرهنگیان بازنشسته بیان کرد: این مساله موضوعی جدی است که بارها در کمیسیون‌های دولت مطرح شد و در حال پیگیری آن هستیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: روز گذشته در دیدار با دکتر پزشکیان رییس‌جمهور، موضوع بیمه همکاران پیشکسوت مطرح شد و امیدواریم امسال مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود کند تا با همکاری مجلس و دولت، مساله بیمه بازنشستگان فرهنگی حل شود.

اعتبار هفت همتی برای مطالبات رتبه‌بندی است

وزیر آموزش و پرورش درباره اعتبار هفت همتی اختصاص‌یافته به مطالبات فرهنگیان توضیح داد: این اعتبار مربوط به مطالبات رتبه‌بندی است و برای اصلاح رتبه‌بندی یا احکام بازنشستگان نیست.

وی افزود: اگر این اعتبار مربوط به اصلاح احکام بازنشستگان بود، باید در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گرفت، در حالی که این منابع در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است تا مطالبات فرهنگیان پرداخت شود.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه بازنشستگان فرهنگی از سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین بخشی از مطالبات مربوط به شش ماه سال ۱۴۰۰ مطالباتی دارند که پرداخت آن در حال پیگیری است، گفت: سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع قول داده است و امیدواریم این مطالبات پرداخت شود.

وی با اشاره به روند پیگیری پرداخت مطالبات در سال گذشته گفت: در همان هفته‌ای که جنگ اتفاق افتاد، همه اقدامات انجام شده بود تا اوراق در بورس به‌فروش برسد.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دامغان تا پایان سال مالی

وزیر آموزش و پرورش درباره طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی دامغان گفت: مسوولان شهرستان مشکلات و طرح‌های نیمه‌تمام را مطرح کردند و برای تعیین تکلیف آنها اقدام می‌کنیم.

کاظمی افزود: درباره طرح‌های نیمه‌تمام، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس متعهد شد بخشی از آنها تا مهرماه تحویل شود و تلاش می‌شود سایر طرح‌ها نیز تا پایان سال مالی جدید به اتمام برسد.

چهار زمین چمن دیگر به ظرفیت ورزشی مدارس اضافه می‌شود

وی از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از استخر دانش‌آموزی دامغان در دهه فجر خبر داد و گفت: پیش از این هفت زمین چمن برای مناطق مختلف قول داده شده بود که چهار زمین چمن دیگر نیز به این تعداد اضافه می‌شود.

وی افزود: باید ظرفیت‌های ورزشی مدارس متناسب با نیاز دانش‌آموزان توسعه یابد و برای تحقق این هدف از ظرفیت‌های موجود استفاده خواهیم کرد.

اجرای نیروگاه خورشیدی در ۵۰ مدرسه

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی در ۱۵ هزار مترمربع از فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های هوشمند مدارس از برنامه‌های مورد توجه وزارتخانه است.

وی بیان کرد: ۵۰ مدرسه نیز در مسیر اجرای نیروگاه خورشیدی قرار گرفته‌اند و تلاش می‌کنیم این مدارس وارد مدار نیروگاه خورشیدی شوند.

وی همچنین از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی مدارس خبر داد و گفت: این اعتبار علاوه بر کمک‌هایی است که پیش از این برای تجهیز مدارس اختصاص یافته است.

مشارکت مردم می‌تواند گره‌گشای مشکلات آموزشی باشد

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تجربه «میدان همدلی» در یکی از مناطق محروم اصفهان گفت: این تجربه نشان داد که مردم در صورت شکل‌گیری همدلی می‌توانند در مدت یک شبانه‌روز اقدامات بزرگی انجام دهند و حتی معجزه کنند.

وی افزود: اگر در دامغان نیز مشکلی وجود دارد، نماینده مردم آن را منعکس کند تا وزارت آموزش و پرورش کمک تکمیلی برای رفع مشکل داشته باشد و اجازه نمی‌دهیم کارهای ضروری بر زمین بماند.

مسیر دانشگاه فرهنگیان برای تامین نیروی انسانی باز است

کاظمی با اشاره به مسایل مطرح‌شده درباره جذب نیروی انسانی گفت: هر مسیری که برای ورود به آموزش و پرورش انتخاب می‌شود، چالش‌های خاص خود را دارد، اما مسیر دانشگاه فرهنگیان در همه نقاط کشور باز است و سهمیه‌های مناسب نیز در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: درباره نیروهای خدماتی نیز مشکل تا حد زیادی حل شده است؛ این نیروها که پیش از این به صورت حمایتی مشغول به کار بودند، به شکل حق‌التدریس به کار گرفته شده‌اند و حقوق آنها برقرار شده است و این افراد از نظر حقوقی اکنون تفاوتی با یک معلم شاغل رسمی ندارند.

وی درباره دیگر مسیرهای جذب نیرو گفت: اگرچه موضوع جذب برخی نیروها در مجلس مطرح شده است، اما با توجه به برآوردهایی که انجام داده‌شد، ورود کشور به این حوزه در شرایط فعلی بسیار دشوار است و در حال حاضر مسیرهایی که دنبال می‌کنیم، آزمون و دانشگاه فرهنگیان است.

تمرکز آموزش و پرورش دامغان بر ارتقای کیفیت باشد

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی گفت: در دامغان، امیریه و امیرآباد شاید از نظر فضای آموزشی و تجهیزات مشکل جدی وجود نداشته باشد، بنابراین باید تمرکز منابع را بر کیفیت و ارتقای کیفیت قرار داد.

کاظمی افزود: باید سهم منابع مورد نیاز را دریافت کنیم، اما در حوزه کیفیت نیز هزینه کنیم و همزمان خلاءهای تجهیزاتی و رفاهی موجود را با مدیریت صحیح تکمیل کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: هر جا ظرفیت و سرانه فضای آموزشی مناسب وجود دارد، باید از آن برای ایجاد مراکز آموزشی و خدماتی با کیفیت استفاده کرد و وزارت آموزش و پرورش نیز در این مسیر آمادگی حمایت دارد.

رفع مشکل فضا و تجهیزات آموزشی در دامغان

این مسوول بیان کرد: در مناطقی مانند دامغان، امیریه و امیرآباد که از نظر فضا و تجهیزات آموزشی مشکل جدی وجود ندارد، باید تمرکز منابع را به سمت ارتقای کیفیت، تکمیل خلاءهای تجهیزاتی و تقویت امکانات رفاهی سوق داد.

وی افزود: وقتی سرانه فضای آموزشی مناسب است، می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد بهترین مراکز استفاده کرد و وزارت آموزش و پرورش نیز آمادگی دارد در این زمینه کمک کند.

سال تحصیلی جدید اول مهر به‌صورت حضوری آغاز می‌شود

وزیر آموزش و پرورش از فعالیت حضوری مدارس سراسر کشور در ابتدای سال تحصیلی جدید خبرداد.

وی گفت: بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی و بالغ بر ۱۳ هزار کلاس درس برای پذیرش دانش‌آموزان آماده می‌شود و سال تحصیلی جدید اول مهر به‌صورت حضوری آغاز خواهد شد.