وزیر آموزش و پرورش با اشاره به منابع اعتباری هفت همتی اختصاص‌یافته به مطالبات فرهنگیان گفت: این اعتبار فقط مربوط به مطالبات رتبه‌بندی فرهنگیان بوده و برای اصلاح رتبه‌بندی یا احکام بازنشستگان نیز درحال پیگیری اختصاص منابع مورد نیاز هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز چهارشنبه در نشست با فرهنگیان دامغان با حضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران استان سمنان و شهرستان دامغان، با اشاره به ظرفیت مراکز درمانی فرهنگیان بیان کرد: بخشی از خدمات این مراکز می‌تواند به بازنشستگان ارائه شود و در آینده نیز طرح‌هایی برای تقویت مراکز درمانی فرهنگیان در حال آماده‌سازی است.

وی با تاکید بر ضرورت بهبود شرایط رفاهی و معیشتی فرهنگیان و بازنشستگان گفت: تقویت مراکز درمانی فرهنگیان، توسعه خدمات بیمه‌ای و پیگیری مطالبات بازنشستگان از برنامه‌های جدی وزارت آموزش و پرورش است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، بخشی از شکاف‌

وی افزود: اگر مراکز درمانی فرهنگیان تقویت شوند، اتفاقات خوبی در زمینه ارایه خدمات به همکاران شاغل و بازنشسته رقم می‌خورد.

مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان در حال پیگیری است

وی درباره مشکلات مطرح‌شده از سوی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تلاش‌های زیادی درباره شرایط شاغلان و بازنشستگان انجام داد و به دنبال جبران خلاءها و شکاف‌های موجود در حوزه معیشت آنان است.

کاظمی ادامه داد: شرایطی که کشور با آن درگیر شده و اتفاقاتی که بر کشور عارض شده، شرایط را مقداری سخت کرده است، اما همچنان مساله معیشت فرهنگیان در دستور کار قرار دارد و به دنبال راهکارهایی برای بهبود شرایط هستیم.

وی با اشاره به موضوع بیمه فرهنگیان بازنشسته بیان کرد: این مساله موضوعی جدی است که بارها در کمیسیون‌های دولت مطرح شد و در حال پیگیری آن هستیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: روز گذشته در دیدار با دکتر پزشکیان رییس‌جمهور، موضوع بیمه همکاران پیشکسوت مطرح شد و امیدواریم امسال مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود کند تا با همکاری مجلس و دولت، مساله بیمه بازنشستگان فرهنگی حل شود.

اعتبار هفت همتی برای مطالبات رتبه‌بندی است

وزیر آموزش و پرورش درباره اعتبار هفت همتی اختصاص‌یافته به مطالبات فرهنگیان توضیح داد: این اعتبار مربوط به مطالبات رتبه‌بندی است و برای اصلاح رتبه‌بندی یا احکام بازنشستگان نیست.

وی افزود: اگر این اعتبار مربوط به اصلاح احکام بازنشستگان بود، باید در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گرفت، در حالی که این منابع در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است تا مطالبات فرهنگیان پرداخت شود.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه بازنشستگان فرهنگی از سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین بخشی از مطالبات مربوط به شش ماه سال ۱۴۰۰ مطالباتی دارند که پرداخت آن در حال پیگیری است، گفت: سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع قول داده است و امیدواریم این مطالبات پرداخت شود.

وی با اشاره به روند پیگیری پرداخت مطالبات در سال گذشته گفت: در همان هفته‌ای که جنگ اتفاق افتاد، همه اقدامات انجام شده بود تا اوراق در بورس به‌فروش برسد.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دامغان تا پایان سال مالی

وزیر آموزش و پرورش درباره طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی دامغان گفت: مسوولان شهرستان مشکلات و طرح‌های نیمه‌تمام را مطرح کردند و برای تعیین تکلیف آنها اقدام می‌کنیم.

کاظمی افزود: درباره طرح‌های نیمه‌تمام، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس متعهد شد بخشی از آنها تا مهرماه تحویل شود و تلاش می‌شود سایر طرح‌ها نیز تا پایان سال مالی جدید به اتمام برسد.

چهار زمین چمن دیگر به ظرفیت ورزشی مدارس اضافه می‌شود

وی از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از استخر دانش‌آموزی دامغان در دهه فجر خبر داد و گفت: پیش از این هفت زمین چمن برای مناطق مختلف قول داده شده بود که چهار زمین چمن دیگر نیز به این تعداد اضافه می‌شود.

وی افزود: باید ظرفیت‌های ورزشی مدارس متناسب با نیاز دانش‌آموزان توسعه یابد و برای تحقق این هدف از ظرفیت‌های موجود استفاده خواهیم کرد.

اجرای نیروگاه خورشیدی در ۵۰ مدرسه

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی در ۱۵ هزار مترمربع از فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های هوشمند مدارس از برنامه‌های مورد توجه وزارتخانه است.

وی بیان کرد: ۵۰ مدرسه نیز در مسیر اجرای نیروگاه خورشیدی قرار گرفته‌اند و تلاش می‌کنیم این مدارس وارد مدار نیروگاه خورشیدی شوند.

وی همچنین از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی مدارس خبر داد و گفت: این اعتبار علاوه بر کمک‌هایی است که پیش از این برای تجهیز مدارس اختصاص یافته است.

مشارکت مردم می‌تواند گره‌گشای مشکلات آموزشی باشد

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تجربه «میدان همدلی» در یکی از مناطق محروم اصفهان گفت: این تجربه نشان داد که مردم در صورت شکل‌گیری همدلی می‌توانند در مدت یک شبانه‌روز اقدامات بزرگی انجام دهند و حتی معجزه کنند.

وی افزود: اگر در دامغان نیز مشکلی وجود دارد، نماینده مردم آن را منعکس کند تا وزارت آموزش و پرورش کمک تکمیلی برای رفع مشکل داشته باشد و اجازه نمی‌دهیم کارهای ضروری بر زمین بماند.

مسیر دانشگاه فرهنگیان برای تامین نیروی انسانی باز است

کاظمی با اشاره به مسایل مطرح‌شده درباره جذب نیروی انسانی گفت: هر مسیری که برای ورود به آموزش و پرورش انتخاب می‌شود، چالش‌های خاص خود را دارد، اما مسیر دانشگاه فرهنگیان در همه نقاط کشور باز است و سهمیه‌های مناسب نیز در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: درباره نیروهای خدماتی نیز مشکل تا حد زیادی حل شده است؛ این نیروها که پیش از این به صورت حمایتی مشغول به کار بودند، به شکل حق‌التدریس به کار گرفته شده‌اند و حقوق آنها برقرار شده است و این افراد از نظر حقوقی اکنون تفاوتی با یک معلم شاغل رسمی ندارند.

وی درباره دیگر مسیرهای جذب نیرو گفت: اگرچه موضوع جذب برخی نیروها در مجلس مطرح شده است، اما با توجه به برآوردهایی که انجام داده‌شد، ورود کشور به این حوزه در شرایط فعلی بسیار دشوار است و در حال حاضر مسیرهایی که دنبال می‌کنیم، آزمون و دانشگاه فرهنگیان است.

تمرکز آموزش و پرورش دامغان بر ارتقای کیفیت باشد

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی گفت: در دامغان، امیریه و امیرآباد شاید از نظر فضای آموزشی و تجهیزات مشکل جدی وجود نداشته باشد، بنابراین باید تمرکز منابع را بر کیفیت و ارتقای کیفیت قرار داد.

کاظمی افزود: باید سهم منابع مورد نیاز را دریافت کنیم، اما در حوزه کیفیت نیز هزینه کنیم و همزمان خلاءهای تجهیزاتی و رفاهی موجود را با مدیریت صحیح تکمیل کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: هر جا ظرفیت و سرانه فضای آموزشی مناسب وجود دارد، باید از آن برای ایجاد مراکز آموزشی و خدماتی با کیفیت استفاده کرد و وزارت آموزش و پرورش نیز در این مسیر آمادگی حمایت دارد.

رفع مشکل فضا و تجهیزات آموزشی در دامغان

این مسوول بیان کرد: در مناطقی مانند دامغان، امیریه و امیرآباد که از نظر فضا و تجهیزات آموزشی مشکل جدی وجود ندارد، باید تمرکز منابع را به سمت ارتقای کیفیت، تکمیل خلاءهای تجهیزاتی و تقویت امکانات رفاهی سوق داد.

وی افزود: وقتی سرانه فضای آموزشی مناسب است، می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد بهترین مراکز استفاده کرد و وزارت آموزش و پرورش نیز آمادگی دارد در این زمینه کمک کند.

سال تحصیلی جدید اول مهر به‌صورت حضوری آغاز می‌شود

وزیر آموزش و پرورش از فعالیت حضوری مدارس سراسر کشور در ابتدای سال تحصیلی جدید خبرداد.

وی گفت: بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی و بالغ بر ۱۳ هزار کلاس درس برای پذیرش دانش‌آموزان آماده می‌شود و سال تحصیلی جدید اول مهر به‌صورت حضوری آغاز خواهد شد.

 
 
 
 
 
 
 
 

وزیر آموزش و پرورش: سال تحصیلی جدید اول مهر به‌صورت حضوری آغاز می‌شود

21 مرداد 1405 - 20:51
اخبار استانها
اخبار سمنان
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وزیر آموزش و پرورش از فعالیت حضوری مدارس سراسر کشور در ابتدای سال تحصیلی جدید خبرداد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از دامغان، علیرضا کاظمی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای آغاز سال تحصیلی گفت: بیش از 2 هزار و 400 فضای آموزشی و بالغ بر 13 هزار کلاس درس برای پذیرش دانش‌آموزان آماده می‌شود و سال تحصیلی جدید اول مهر به‌صورت حضوری آغاز خواهد شد.

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وی با بیان اینکه فرصتی فراهم شد تا مسائل، مشکلات و چالش‌های آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار گیرد، از همراهی مسئولان استان در این حوزه قدردانی کرد.

وزیر از استاندار سمنان و نمایندگان است استان بابت اقدامات انجام‌شده در راستای بهبود وضعیت آموزش و پرورش استان تشکر کرد و افزود: استان سمنان از استان‌های سرآمد کشور در حوزه آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به قرار گرفتن در آستانه آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: در آموزش و پرورش همه برنامه‌های مربوط به پروژه مهر را از مهرماه سال گذشته آغاز کرده‌ایم و بیش از 150 برنامه را در این چارچوب پیش برده‌ایم که هر کدام از این برنامه‌ها باید به نقطه مطلوب و نهایی برسد.

کاظمی ادامه داد: موضوعاتی همچون نقل‌وانتقالات، استخدام، پایان سال تحصیلی، اعلام نتایج، ثبت‌نام دانش‌آموزان، ساخت فضاهای آموزشی مورد نیاز، بهسازی فضاها، ساماندهی و سازماندهی معلمان و تأمین و توزیع کتاب‌های درسی، هرکدام پروژه‌های سنگینی هستند که باید پیش از آغاز سال تحصیلی به سرانجام برسند.

وی با اشاره به گستردگی طرح توزیع کتاب‌های درسی گفت: حدود 160 میلیون جلد کتاب درسی باید چاپ، توزیع و به دست دانش‌آموزان در سراسر کشور برسد و این تنها یکی از پروژه‌های گسترده‌ای است که آموزش و پرورش هر سال برای آغاز سال تحصیلی دنبال می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روند اجرای برنامه‌های پروژه مهر به‌صورت مستمر رصد می‌شود، افزود: این پروژه‌ها به‌صورت هفتگی هم در سطح ملی و هم در سطح استان‌ها مورد پایش قرار می‌گیرند و خوشبختانه همه امور به خوبی در حال پیشرفت است.

کاظمی با اشاره به گزارشی که مسئولان استان سمنان درباره میزان آمادگی استان برای آغاز سال تحصیلی ارائه کردند، اظهار کرد: در سطح کشور نیز اقدامات گسترده‌ای برای آماده‌سازی مدارس انجام شده است.

وی گفت: بیش از 2 هزار و 400 فضای آموزشی در حال آماده‌سازی است که در تاریخ آموزش و پرورش کشور سابقه نداشته و این فضاها شامل بالغ بر 13 هزار کلاس درس است که برای پذیرش دانش‌آموزان آماده می‌شوند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از بهسازی گسترده مدارس خبر داد و افزود: بیش از 80 هزار کلاس درس بهسازی شده و 10 هزار کلاس درس نیز با استفاده از آخرین استانداردها و فناوری‌های جدید آموزشی تجهیز شده است.

کاظمی با اشاره به تقویت زیرساخت‌های آموزش مجازی نیز گفت: 100 سرور به زیرساخت‌های شبکه شاد اضافه شده است و آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد در صورت نیاز، هر سناریویی را برای استمرار جریان آموزش در کشور مدیریت کند.

وی مهم‌ترین مؤلفه در آغاز سال تحصیلی را علاوه بر آماده‌سازی فضا و امکانات، آمادگی روحی و روانی خانواده‌ها و دانش‌آموزان دانست و گفت: به نظر من مهم‌تر از همه، آمادگی روحی و روانی خانواده‌ها و دانش‌آموزان و همچنین همتی است که استانداران در سطح استان‌ها برای آماده‌سازی مدارس به خرج داده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: با کمک همه دستگاه‌های اجرایی، سال تحصیلی جدید را در اول مهر به‌صورت حضوری آغاز خواهیم کرد و زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس کشور به صدا درمی‌آید.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت برنامه‌های امسال مدارس با سال‌های گذشته گفت: در سال‌های گذشته سه زنگ در مدارس کشور به صدا درمی‌آمد؛ زنگ آغاز سال تحصیلی، زنگ ایثار و شهادت و زنگ نماز که هر سه برای آموزش و پرورش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

برچسب ها: فرهنگیان ، آموزش و پرورش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
جناب کاظمی، حقوق فرهنگیان مایه تاسف است. با وجود این تورم افسارگسیخته، در یک و نیم سال گذشته فقط یک بار اونم درصد ناچیزی حقوق معلمان افزایش داشته! در چند ماهه گذشته خیلی از معلمان رفتن دنبال شغل دوم، چرا باید قشری که کارشون با انسان‌سازی و تربیت نسل آینده سروکار داره اینقدر مشغله معیشت داشته باشن!!! انصافا آیا یک معلم در حد یک خبرنگار یا یک مهندس یا یک کارگر نیست ؟!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
احکام رتبه بندی فرهنگیان آموزگار مهر ۱۴۰۰ درحکم بازنشستگی آنان درج وپی گیری شود
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۲۱:۲۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
رتبه بندی برای فرهنگیان هر رتبه نزدیک یک میلیون بیشتر افزایش نداره،۸۰۰ هزار فرهنگی اگر با هم رتبه بگیرند که اینطور هم نیست ،می‌شود ۸۰۰ میلیارد که یک همت هم نیست،چرا بیخود حرف نامربوط میزنید،در ضمن یک میلیون افزایش در این تورم دردی از ما دوا نمیکند،تازه اگر با این اوضاعی که شما گفتید بتونیم یک رتبه بریم بالا، ولی فکر کنم خیلی سخت شده.به فکر حقوق بگیران باشید که داریم له میشیم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
فرهنگیان چه کار می کنند مگر ؟ آیا جز این است که چند سال است در خانه خوردند و خوابیدند و حقوق گرفتند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
حقوق معلم اگه دو برابر هم بشه تازه میشه نصف حقوق خیلی از کارمندان دیگه. دیگران فکر می کنند رتبه بندی چی هست.نهایت ۳ تومن به حقوق ۲۰ تومن معلم اضافه میشه اونم اگه بتونه هفت خوان رستم را پشت سر بگذاره
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