معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از برنامه‌ریزی برای تامین و اعزام حداکثری ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌منظور جابه‌جایی زائران در اوج سفرهای بازگشت از مشهد مقدس در دهه پایانی ماه صفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا اکبری در نشست تسهیل امور مرتبط با سفرهای دهه پایانی ماه صفر، اظهار کرد: با توجه به فروش بلیت سفرهای رفت و برگشت هموطنان به مشهدالرضا در دهه پایانی ماه صفر، طی روزهای اخیر جاری شاهد سفرهای معنوی هموطنان به سمت مشهد بودیم.

وی با اشاره به موج سفرهای بازگشت زائران حرم رضوی در روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۲ و ۲۳ مرداد)، بیان کرد: با توجه به اشتیاق زائران برای زیارت مزار مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، پیش‌بینی می‌شود در دهه پایانی ماه صفر امسال شاهد رشد سفرها به سمت پایتخت معنوی کشورمان نسبت به سال‌های گذشته باشیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: از این‌رو ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باید متناسب با میزان سفرهای زائران هر استان، نسبت به اعزام و تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی مورد نیاز برای جابه‌جایی مسافران در سفرهای برگشت اهتمام ورزند.

اکبری با تاکید بر ایفای نقش پشتیبانی از سوی استان‌های کشور برای تأمین ناوگان اتوبوسی و جابه‌جایی زائران استان‌های پرتقاضا در مسیرهای بازگشت، افزود: مدیران‌کل استانی باید همه تلاش و همت خود را برای انتقال به موقع زائران به سمت شهرهای محل سکونت به کار بگیرند.

وی با اشاره به سنگ‌تمام وزارت راه و شهرسازی در جابه‌جایی زائران اربعین حسینی در سال جاری و قدردانی رئیس ستاد مرکزی اربعین از روند خدمات‌رسانی این وزارتخانه، ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی منسجم و موفق در گسیل ناوگان به مشهدالرضا، این ماموریت را به نحو مطلوب به اتمام برسانیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تحقق این مهم را در گرو فعالیت گروهی همه اجزا و ارکان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و تلاش حداکثری مدیران ستادی و استانی برای خدمت‌رسانی بی‌وقفه و مطلوب به زائران حرم رضوی دانست.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
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