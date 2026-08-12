پس از چند مورد برخورد خشونت‌آمیز جنجالی، بلغارستان در حال بررسی محدودیت استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ناتالیا افرمووا، وزیر کار و سیاست اجتماعی بلغارستان اعلام کرد که این کشور در چارچوب تلاش گسترده‌تر برای مقابله با جرایم نوجوانان و رفتار‌های ضداجتماعی، در حال بررسی اعمال محدودیت بر استفاده آنان از شبکه‌های اجتماعی است. 

او تأکید کرد که محدود کردن شبکه‌های اجتماعی به‌تنهایی کافی نیست و کارگروه‌هایی برای تدوین مجموعه‌ای گسترده‌تر از اقدامات قانونی و سازمانی آغاز به کار کرده‌اند.

به گفته این مقام بلغارستانی، سیاست‌های قبلی عمدتاً بر نوجوانانی متمرکز بود که قربانی خشونت شده‌اند، اما باید قوانینی تنظیم شود که از انجام جرایم توسط نوجوانان نیز جلوگیری می‌کند.

افرمووا گفت: «این فجایع نشان می‌دهند جامعه ما تا چه اندازه رو به افول رفته و تا چه حد دچار مشکلات عمیق شده است».

او از والدین خواست بر برنامه‌های تلفن همراه فرزندانشان نظارت داشته باشند و مدت‌زمان حضور آنها در پلتفرم‌های آنلاین را محدود کنند.

وزیر کار و سیاست اجتماعی بلغارستان افزود مقام‌ها همچنین تلاش خواهند کرد آگاهی والدین و کودکان را درباره خطرات احتمالی اینترنت افزایش دهند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اخیرا چندین مورد از رفتار‌های خشونت‌آمیز نوجوانان در بلغارستان خبرساز شده است؛ از جمله قتل یک مرد ۳۷ ساله در شهر پلوودیو در جنوب این کشور. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، ۱۰ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله در ارتباط با این قتل بازداشت شده‌اند و علیه سه پسر و دو دختر به‌طور رسمی اتهام مطرح شده است.

گزارش‌های پلیس بیان می‌کند که قربانی به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است. حتی گزارش شده که بخشی از ماجرا توسط نوجوانان فیلم‌برداری و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بلغارستان ، شبکه های اجتماعی ، محدودیت
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