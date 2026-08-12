وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با صدور حکمی، غلامحسین محمدی را به عنوان سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین محمدی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

در حکم انتصاب ایشان آمده است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص، شایستگی‌ها و تجارب ارزشمند جنابعالی، به استناد بند (ج) ماده واحده «قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری» و تبصره (۱) ماده (۱۴) اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۹) به موجب این حکم، به عنوان «سرپرست سازمان تأمین اجتماعی» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام وظایف در راستای جهت‌گیری‌های راهبردی دولت چهاردهم و وزارت متبوع با تعهد به اهداف قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب رهبری شهید انقلاب (ره)، رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

محمدی دانش‌آموخته دکتری مدیریت-سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران است که علاوه بر تجربه معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در دولت چهاردهم، دارای سوابق متعدد مدیریتی در بخش دولتی و خصوصی از جمله قائم‌مقام سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، هیأت‌مدیره سازمان شهرک‌های صنعتی و مدیرعامل شرکت‌های دانش‌بنیان است.

برچسب ها: تامین اجتماعی ، حکم انتصاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
چرا مصطفی سالاری برکنار شد؟ | غلامحسین محمدی متولی جدید سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان کیست؟
پشت پرده برکناری سالاری | غلامحسین محمدی متولی جدید سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان آن کیست؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
از برکناری سالاری استقبال می کنیم به بازنشستگان خیانت کرده است و هم حق وحقوق بازنشستگان را پایمال و ضایح کرده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
سئوال بنده این است که پس چرا دولت برای پرداخت حقوق و سایر سطوح کارمندان، مسئولین و نمایندگان مجلس هیچگونه مشکل بودجه ندارد ولی فقط متأسفانه هر سال برای پرداخت حقوق و معوقات سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی مشکل بودجه دارد چرا؟ در ۱۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ احکام جدید چرا حق اولاد و عائله‌مندیِ و... بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش نیافت؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
سایر مزایا بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز همان مزایا سال قبل است و افزایش نیافته با اینکه امروز چهار شنبه 21 مرداد 1405است چرا مشکل اصلی پرداخت نشدن معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی تاکنون به خاطر خیانت ها مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، دولت و مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
چرا معوقات بازنشستگان هنوز واریز نشده است؟

فیش حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی در تیرماه تغییر نکرده است

همان افزایش فقط پایه حقوق ثابت بوده است.

سایر مزایا هم همان مزایا سال ۱۴۰۴ بوده است و در سال ۱۴۰۵ هیچ گونه تغییر نکرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
پول معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی به حساب بانک رفاه است چون به خاطر که سازمان تأمین اجتماعی هر ماه سود معوقات را دریافت می کند. معوقات بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ باید با جریمه دیرکرد پرداخت شود! دولت به تامین اجتماعی نقدینگی بدهد تا معوقات بازنشستگان با جریمه دیرکرد پرداخت شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
دولت جای حمایت زیر پای بازنشستگان تامین اجتماعی را خالی می‌کند/ دولت هیچ کمکی به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌کند دولت هیچ نوع کمکی به بازنشتگان تامین اجتماعی نمی‌کند. بازنشستگان تامین اجتماعی در شرایط معیشتی خوبی قرار ندارند و تأمین هزینه‌های زندگی برای آن‌ها بسیار سخت شده است. دولت هیچ نوع کمکی به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌کند. دولت تنها به پولداران و سرمایه‌داران کمک می‌کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
مشکل اصلی پرداخت نشدن معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی تاکنون به خاطر خیانت ها مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، دولت و مجلس بوده است. سایر مزایا بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز همان مزایا سال قبل است و افزایش نیافته با اینکه امروز چهارشنبه 21 مرداد 1405است چرا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
وام ۵۰۰ میلیونی بدون ضامن در بانک رفاه برای اقشار مختلف جامعه و همه بازنشسته ها / و باز هم ۱۰۰ درصد فقط دروغ است بنده امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در مورد پرداخت تسهیلات وام ۱۰۰ میلیون تومانی غیرحضوری و هم ۵۰۰ میلیونی بدون ضامن به بانک رفاه شهر گلستان جاده تهران ساوه مراجعه کردم ندادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
بازنشسته تأمین اجتماعی و ساکن کرج هستم. بیش از سه سال است که برای وام ثبت نام کرده‌ام و هنوز نوبتم نرسیده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
سازمان تامین اجتماعی سارمانی کاملا اقتصادی است متاسفانه نگاه محض بیمه ای به این سازمان بزرگ موجب ایجاد بدهی و دغدغه ذینفعان یعنی کارگران و بازنشستگان گردیده است نتیجه اینکه چرا افرادی در جایگا ه مدیربت استراتزیک این سازمان قرار می گیرند که هنگام خروج مجموعه با کسری منابع و بدهی بانکی مواجه می شود باید در خصوص مدیریت آن تصمیمی ملی و اساسی اتخاذ گردد..
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