با آزادسازی سهام عدالت هم واگذاری مدیریت این سبد دارایی مستقیما به دست مردم سپرده خواهد شد و هم مردم بر وضعیت سهام عدالت خود اطلاع خواهند یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - یکی از موضوعات اصلی در زمینه حمایت از مردمی‌سازی اقتصاد کشور؛ توجه به مسئله مشارکت دادن مردم در مدیریت سبد دارایی خود در سهام عدالت است.

 واگذاری مدیریت سهام عدالت به خود مردم، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول برای تعمیق عدالت اقتصادی و افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد کشور است. سهام عدالت از ابتدا با هدف توزیع بخشی از مالکیت بنگاه‌های اقتصادی میان اقشار مختلف جامعه شکل گرفت، اما استمرار مدیریت شبه‌دولتی بر این دارایی موجب شده است فاصله‌ای میان مالکیت و مدیریت ایجاد شود.

 در حالی که میلیون‌ها ایرانی صاحب این سهام هستند، بخش مهمی از ظرفیت تصمیم‌گیری و اثرگذاری آنان بر دارایی خود همچنان محدود است. آزادسازی واقعی سهام عدالت می‌تواند این فاصله را کاهش دهد و مالکیت مردم را از یک مفهوم صرفاً حقوقی به مشارکتی واقعی و اقتصادی تبدیل کند.

تداوم وضعیت فعلی و مدیریت غیرمستقیم دارایی‌های سهام عدالت، می‌تواند زمینه بروز ابهام در فرآیندهای تصمیم‌گیری، کاهش پاسخگویی و حتی سوءاستفاده از ساختارهای شبه‌دولتی را افزایش دهد. هرچه فاصله میان مالک و مدیر بیشتر باشد، ضرورت شفافیت و نظارت نیز افزایش پیدا می‌کند.

آزادسازی سهام عدالت و انتقال مدیریت آن به سازوکارهای واقعی سهامداری می‌تواند مسئولیت مدیران را در برابر صاحبان اصلی دارایی افزایش دهد و زمینه شفاف‌تر شدن عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر را فراهم کند. در این مسیر، ایجاد سازوکارهای دقیق برای برگزاری مجامع، اعمال رأی سهامداران، انتشار اطلاعات و نظارت مؤثر، اهمیت اساسی دارد.

بازگشت مدیریت سهام عدالت به مردم، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و افزایش نقش شهروندان در فرآیندهای اقتصادی باشد. مردم زمانی می‌توانند در اقتصاد مشارکت مؤثر داشته باشند که علاوه بر دریافت منافع ناشی از مالکیت، امکان اثرگذاری بر نحوه مدیریت دارایی‌های خود را نیز داشته باشند.

 از طرفی آزادسازی واقعی سهام عدالت، می‌تواند فرهنگ سهامداری و مسئولیت‌پذیری اقتصادی را تقویت کرده و میلیون‌ها نفر را به بازیگران فعال بازار سرمایه تبدیل کند. چنین رویکردی همچنین با اهداف اقتصاد مقاومتی، یعنی افزایش مشارکت عمومی، کاهش تمرکز اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی جامعه، همخوانی بیشتری دارد.

در همین رابطه با آقای فرامرز شاهسواری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون ضرورت آزادسازی سهام عدالت به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

شاهسواری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مدیریت سهام عدالت مردمی نیست و مردم هیچ نقشی در مدیریت سبد سهام عدالت خود ندارد؛ گفت: یکی از دارایی‌های بسیار مهم مردم، موضوع مربوط به سهام عدالت است که متاسفانه در شرایط فعلی، با مشکلات فراوان مدیریتی به دلیل شبه‌دولتی بودن مدیریت آن مواجه است.

وی در ادامه افزود: با این شیوه مدیریتی در سهام عدالت، مردم هیچ اطلاعاتی از نحوه مدیریت، سبد دارایی خود و همچنین هیچ اراده‌ای بر سوددهی و مدیریت سبد دارایی خود ندارند. باید این وضعیت اصلاح شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت و واگذاری مدیریت سهام عدالت به خود مردم خاطرنشان کرد: با آزادسازی سهام عدالت هم واگذاری مدیریت این سبد دارایی مستقیما به دست مردم سپرده خواهد شد و هم مردم بر وضعیت سهام عدالت خود اطلاع خواهند یافت.

شاهسواری در پایان گفت: واگذاری مدیریت سهام عدالت مردم به خودشان به عدالت اجتماعی و مشارکت دادن مردم به منجر خواهد شد. 49 میلیون ایرانی به عنوان صاحبان اصلی این سهام هستند و باید در جریان جزئیات مربوط به آن باشند و بتوانند سبد دارایی خود را مدیریت کنند.

برچسب ها: سهام عدالت ، تجارت
خبرهای مرتبط
افزایش ۱.۵ میلیون لیتری تولید بنزین با تکمیل طرح یورو ۵ پالایشگاه تهران
حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی با آزادسازی سهام عدالت
در اختیار قرار گرفتن سهام عدالت حدود ۴۰ درصد از مردم در هلدینگ خلیج فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
مال مردم را به مردم بازگردانید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
سال ۸۴ قیمت سکه ۱۰۰ هزار تومان بود در آن زمان برای هر ایرانی ۱۰۰۰۰۰۰ تومان برابر ۱۰ سکه طلا سهام دادند الان ارزش سهام عدالت برابر با ۵/. سکه هم نیست !
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
چه انتخاب‌های اشتباهی...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
با این همه معادن و کشور غنی،فقیر سازی عمدی و گداپروری شما باید بعنوان درس عبرت توی دنیا تدریس بشه
۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
باز چیکار میخواهید بکنید با این مردم بدبخت
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
چرا دست کشیدن از مال مردم برای دولت اینقدر سخت است؟ به فکر آخرتتان باشید.‌
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
دل کندن از مال مردم اینقدر سخت است؟ ولی ایجاد تورم و گرانی و نارضایتی آسان شده. اللهم عجل لولیک الفرج.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
مال مردم را به مردم برگردانید. چرا دست کشیدن از مال مردم برای دولت اینقدر سخت است؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
آزاد کنید سالی پول ی پفک نمیخاییم
۰
۲
پاسخ دادن
Hong Kong
ناشناس
۲۱:۰۳ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
ولی یارانه به هیچ عنوان نباید بعنوان ضمانت وام یا خرید در خطر قرار بگیره و معیشت افراد به خطر بیافته
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
منتظر هستیم
۰
۱
پاسخ دادن
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
آخرین اخبار
شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه/ اصلاح رویه‌های کوله بری در مناطق آزاد
آماده‌باش ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در مشهد مقدس
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
خام فروشی یکی از موانع سد راه توسعه صادرات زعفران
کاهش ۲ میلیون تنی میزان خرید نسبت به تولید گندم
تولید شیر خشک نوزاد از مصرف پیشی گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
از رکوردشکنی شاخص کل بورس تا ورود نقدینگی حقیقی‌ها در هفته کاری که گذشت
کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق با توسعه تولید و مدیریت مصرف
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
هر تغییری در قیمت بنزین از قبل به اطلاع مردم می‌رسد / ۱۴ میلیون لیتر در هر روز کمبود بنزین داریم +فیلم
بارش باران در برخی از نواحی غرب و شمال غرب کشور طی فردا
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و تهران
واریز تدریجی ۱۱۰ همت دیگر به گندم‌کاران از امروز تا ۲۵ مردادماه
تأکید ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های مالی، سرمایه‌گذاری و سازوکارهای پرداخت
سرمایه‌گذاری ۵ همتی در بزرگ‌ترین باغ پسته و گردوی غرب آسیا