با آزادسازی سهام عدالت هم واگذاری مدیریت این سبد دارایی مستقیما به دست مردم سپرده خواهد شد و هم مردم بر وضعیت سهام عدالت خود اطلاع خواهند یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - یکی از موضوعات اصلی در زمینه حمایت از مردمیسازی اقتصاد کشور؛ توجه به مسئله مشارکت دادن مردم در مدیریت سبد دارایی خود در سهام عدالت است.
واگذاری مدیریت سهام عدالت به خود مردم، یکی از مهمترین ظرفیتهای مغفول برای تعمیق عدالت اقتصادی و افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد کشور است. سهام عدالت از ابتدا با هدف توزیع بخشی از مالکیت بنگاههای اقتصادی میان اقشار مختلف جامعه شکل گرفت، اما استمرار مدیریت شبهدولتی بر این دارایی موجب شده است فاصلهای میان مالکیت و مدیریت ایجاد شود.
در حالی که میلیونها ایرانی صاحب این سهام هستند، بخش مهمی از ظرفیت تصمیمگیری و اثرگذاری آنان بر دارایی خود همچنان محدود است. آزادسازی واقعی سهام عدالت میتواند این فاصله را کاهش دهد و مالکیت مردم را از یک مفهوم صرفاً حقوقی به مشارکتی واقعی و اقتصادی تبدیل کند.
تداوم وضعیت فعلی و مدیریت غیرمستقیم داراییهای سهام عدالت، میتواند زمینه بروز ابهام در فرآیندهای تصمیمگیری، کاهش پاسخگویی و حتی سوءاستفاده از ساختارهای شبهدولتی را افزایش دهد. هرچه فاصله میان مالک و مدیر بیشتر باشد، ضرورت شفافیت و نظارت نیز افزایش پیدا میکند.
آزادسازی سهام عدالت و انتقال مدیریت آن به سازوکارهای واقعی سهامداری میتواند مسئولیت مدیران را در برابر صاحبان اصلی دارایی افزایش دهد و زمینه شفافتر شدن عملکرد شرکتهای سرمایهپذیر را فراهم کند. در این مسیر، ایجاد سازوکارهای دقیق برای برگزاری مجامع، اعمال رأی سهامداران، انتشار اطلاعات و نظارت مؤثر، اهمیت اساسی دارد.
بازگشت مدیریت سهام عدالت به مردم، میتواند زمینهساز تحقق سیاست مردمیسازی اقتصاد و افزایش نقش شهروندان در فرآیندهای اقتصادی باشد. مردم زمانی میتوانند در اقتصاد مشارکت مؤثر داشته باشند که علاوه بر دریافت منافع ناشی از مالکیت، امکان اثرگذاری بر نحوه مدیریت داراییهای خود را نیز داشته باشند.
از طرفی آزادسازی واقعی سهام عدالت، میتواند فرهنگ سهامداری و مسئولیتپذیری اقتصادی را تقویت کرده و میلیونها نفر را به بازیگران فعال بازار سرمایه تبدیل کند. چنین رویکردی همچنین با اهداف اقتصاد مقاومتی، یعنی افزایش مشارکت عمومی، کاهش تمرکز اقتصادی و فعالسازی ظرفیتهای داخلی جامعه، همخوانی بیشتری دارد.
در همین رابطه با آقای فرامرز شاهسواری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون ضرورت آزادسازی سهام عدالت به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
شاهسواری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مدیریت سهام عدالت مردمی نیست و مردم هیچ نقشی در مدیریت سبد سهام عدالت خود ندارد؛ گفت: یکی از داراییهای بسیار مهم مردم، موضوع مربوط به سهام عدالت است که متاسفانه در شرایط فعلی، با مشکلات فراوان مدیریتی به دلیل شبهدولتی بودن مدیریت آن مواجه است.
وی در ادامه افزود: با این شیوه مدیریتی در سهام عدالت، مردم هیچ اطلاعاتی از نحوه مدیریت، سبد دارایی خود و همچنین هیچ ارادهای بر سوددهی و مدیریت سبد دارایی خود ندارند. باید این وضعیت اصلاح شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت و واگذاری مدیریت سهام عدالت به خود مردم خاطرنشان کرد: با آزادسازی سهام عدالت هم واگذاری مدیریت این سبد دارایی مستقیما به دست مردم سپرده خواهد شد و هم مردم بر وضعیت سهام عدالت خود اطلاع خواهند یافت.
شاهسواری در پایان گفت: واگذاری مدیریت سهام عدالت مردم به خودشان به عدالت اجتماعی و مشارکت دادن مردم به منجر خواهد شد. 49 میلیون ایرانی به عنوان صاحبان اصلی این سهام هستند و باید در جریان جزئیات مربوط به آن باشند و بتوانند سبد دارایی خود را مدیریت کنند.