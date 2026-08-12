در ادامه فرایند تسویه مطالبات، منابع مالی جهت پرداخت ۱۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش درمان و مراکز طرف قرارداد، تأمین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه فرایند پرداخت مطالبات از سوی سازمان، با تأمین منابع مالی از طریق اوراق وصول شده از محل مطالبات سازمان از دولت، تامین مالی ۱۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی انجام شد.
۱- تسویه مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴،
۲- تسویه مطالبات کلیه داروخانههای کشور تا پایان سال ۱۴۰۴،
۳- پرداخت مطالبات کلیه مراکز درمانی غیردانشگاهی (خصوصی، دیالیز، خیریه و ..) تا پایان آذر ۱۴۰۴ از جمله مواردی است که منابع مالی آن تامین و بزودی پرداخت خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد.