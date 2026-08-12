رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رئیس بانک توسعه نوین بریکس (NDB)، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیلما روسف در ملاقات با عبدالناصر همتی، حضور جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه نوین را حائز اهمیت ارزیابی و بر نقش و ظرفیت‌های ایران در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

طرفین در این گفت‌و‌گو بر لزوم تداوم رایزنی‌های کارشناسی جهت عضویت ایران در NDB و بهره‌مندی از تسهیلات این بانک تاکید کردند.

رئیس کل بانک مرکزی ایران که به منظور حضور در نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی بریکس به میزبانی هند، به این کشور سفر کرده است، با قدردانی از دولت و بانک مرکزی اهند به‌دلیل میزبانی این اجلاس، بر ضرورت تقویت همکاری‌های عملی میان اعضای بریکس در حوزه‌های پولی و مالی تاکید کرد.

همتی پیش‌تر با سانجی مالهوترا، همتای هندی خود، دیدار کرد. طرفین در این دیدار درباره مهم‌ترین تحولات اقتصادی و مالی بین‌المللی، ظرفیت‌های همکاری میان نظام بانکی دو کشور و راهکار‌های تقویت تعاملات پولی و بانکی ایران و هند تبادل نظر کردند.

منبع: بانک مرکزی 

 

برچسب ها: بانک مرکزی ، بریکس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
چقدر لاک پشت وار در حال عملیاتی شدن هست
۰
۴
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