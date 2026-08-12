باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

درسی از سیره نبوی (ص) و حسنی (ع)

در مفهوم‌شناسی «صلح» بایستی دقت داشته و همه موارد را با یک چوب نرانیم.

نخست، صلح در درون خانواده، جامعه و بین ملت‌هاست که همیشه نیک است.

و، اما صلح با دشمنان، انواعی دارد:

۱. صلح مقدمه فتح: صلح حدیبیه از این گونه است، همان که خداوند «فتح مبین» خواند.

۲. صلح پس از فتح: از جمله عفو و امن که پیامبر (ص) برای دشمنان کینه‌توز پس از فتح در مکه اعلام کردند.

۳. صلح از نوع نرمش قهرمانانه: که امام حسن (ع) انجام دادند و تفسیر آن در اثر رهبر شهید خواندنی است.

۴. صلح خفت‌بار: که از سر تسلیم و کرنش در برابر دشمنان است و از جمله در دوره معاصر در صلح کمپ دیوید و امثال آن دیده شد.

امروز ایران پس از اقتدار چشمگیر در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم، در افق دو گونه نخست دیپلماسی را دنبال می‌کند و آن را رهاورد فتح صغری و مقدمه فتح اکبر می‌داند.