باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - فیلم «مرد آرام» به کارگردانی بهنوش صادقی در جشنواره بین‌المللی ایماگو ایتالیا سه جایزه دریافت کرد. جشنواره ایماگو که هر سال در شهر تاریخی ترامو برگزار می‌شود، بر سینمای مستقل، سینماگران مؤلف و استعدادهای نوظهور تمرکز دارد و در دو بخش سینمای ایتالیا و بخش بین‌الملل برگزار می‌شود.

صادقی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره این موفقیت، امکان ارتباط مخاطبان خارجی با موضوع فیلم و ادامه مسیر بین‌المللی «مرد آرام» صحبت کرد.

صادقی درباره موفقیت «مرد آرام» در این جشنواره گفت: «این اتفاق برای من بسیار ارزشمند است، به‌خصوص اینکه جوایز به سه بخش متفاوت از فیلم تعلق گرفت؛ از کارگردانی و فیلمبرداری تا بازیگری. فکر می‌کنم این موضوع نشان می‌دهد که فیلم توانسته از جنبه‌های مختلف با داوران ارتباط برقرار کند.»

او درباره ویژگی‌ای که بیش از همه می‌تواند عامل ارتباط فیلم با داوران باشد، جهان انسانی «مرد آرام» را مورد اشاره قرار داد و افزود: «فیلم از یک مسئله اجتماعی مشخص شروع می‌کند، اما در نهایت درباره انسان و دغدغه‌هایی صحبت می‌کند که محدود به یک جغرافیا نیستند؛ درباره انتخاب، امنیت، کرامت انسانی و حقوق اولیه انسان‌ها.»

کارگردان «مرد آرام» درباره امکان ارتباط مخاطبان خارج از ایران با مسئله مطرح‌شده در فیلم نیز بیان کرد: «اگرچه «مرد آرام» در یک جغرافیای مشخص و درباره بخشی از زندگی مهاجران افغانستانی در ایران روایت می‌شود، اما نمی‌خواهد مسئله را فقط در همان جغرافیا محدود کند.»

صادقی ادامه داد: «ممکن است شرایط زندگی انسان‌ها در کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما بعضی احساسات و دغدغه‌ها مشترک‌اند؛ مثل نیاز به امنیت، داشتن حق انتخاب، ساختن آینده و حفظ کرامت انسانی. اینها مسائلی نیستند که به مرز یا ملیت خاصی تعلق داشته باشند.»

او تأکید کرد که در این فیلم تلاش کرده است شخصیت مهاجر افغانستانی صرفاً به عنوان یک مهاجر یا قربانی دیده نشود و گفت: «برای من او پیش از هر چیز یک انسان است، با خواسته‌ها، انتخاب‌ها، ترس‌ها، امیدها و حق زندگی خودش. شاید همین نگاه باعث شده مخاطب خارج از ایران هم بتواند با شخصیت‌ها و مسئله فیلم ارتباط برقرار کند.»

صادقی درباره ادامه حضور بین‌المللی «مرد آرام» نیز گفت: «حضور فیلم در جشنواره‌های بین‌المللی باعث شده ارتباط‌ها و گفت‌وگوهایی برای نمایش فیلم در خارج از ایران شکل بگیرد و امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند.»

او درباره اکران فیلم در ایران نیز اظهار کرد: «علاقه‌مندم فیلم حتماً با یک برنامه‌ریزی مناسب و در شرایطی که امکان دیده شدن درست آن برای مخاطب فراهم باشد، اکران شود. برای من مهم است که فیلم فقط در جشنواره‌ها دیده نشود و در نهایت به مخاطب اصلی خودش، یعنی مردم، برسد.»

کارگردان «مرد آرام» در ادامه درباره تأثیر این تجربه بر مسیر کاری آینده خود گفت: «قطعاً این تجربه باعث شده مسیر بین‌المللی سینما را جدی‌تر دنبال کنم و اگر برای فیلم بعدی امکان یک تولید مشترک یا همکاری بین‌المللی متناسب وجود داشته باشد، از آن استقبال می‌کنم.»

صادقی در عین حال تأکید کرد که جشنواره هدف اصلی فیلمسازی او نیست و گفت: «اگر یک فیلم بتواند یک دغدغه انسانی را صادقانه و درست روایت کند، خودش می‌تواند از مرزهای جغرافیایی عبور کند و با مخاطب بیشتری ارتباط برقرار کند.»

او افزود: «من دوست دارم فیلم بعدی‌ام هم اگر در جشنواره‌ای دیده می‌شود، به این دلیل باشد که ابتدا خودش یک فیلم خوب و صادقانه است، نه اینکه از ابتدا با هدف جشنواره ساخته شده باشد. هویت و نگاه شخصی فیلم برایم همچنان مهم‌تر از هر موفقیت جشنواره‌ای است.»‌

«مرد آرام» در جشنواره ایماگو در بخش بین‌الملل و در شش رشته بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه، بازیگر مرد، بازیگر زن و فیلمبرداری نامزد دریافت جایزه بود و در نهایت سه جایزه بهترین کارگردانی فیلم خارجی برای بهنوش صادقی، بهترین فیلمبرداری فیلم خارجی برای فرشاد محمدی و بهترین بازیگر زن فیلم خارجی برای شمیلا شیرزاد را به دست آورد.

این فیلم که به تهیه‌کنندگی مهدی هاشمی ساخته شده، پیش‌تر سیمرغ بلورین مشارکت و بهترین دستاورد هنری برای بهنوش صادقی را در چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر کسب کرده بود و به‌زودی در بخش مسابقه جشنواره احمدآباد هند نیز با فیلم‌های منتخب رقابت خواهد کرد.