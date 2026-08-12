فوق تخصص گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از مردم ایران مبتلا به کبد چرب هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - امیر انوشیروانی فوق تخصص گوارش و کبد و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: حدود ۴۰ درصد از مردم ایران مبتلا به کبد چرب هستند و این افراد دچار بیماری دیابت و سرطان‌های کبدی می شوند.

به گفته وی مهم‌ترین علت مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلب و عروق را به دلیل کبد چرب دانست. فشار‌خون و چربی‌خون از جمله عوارض کبد چرب است.

 انوشیروانی تاکید کرد: بیماران باید در یک دوره شش ماهه حدود ۱۰ درصد از وزن خود را کاهش دهند تا عارضه کبد چرب شان بهبود پیدا کند. 

وی تصریح کرد: به دلیل سبک زندگی ناسالم و مصرف مواد غذایی پر کالری ابتلا به چاقی در بین افراد جامعه و به ویژه نوجوانان افزایش پیدا کرده است.

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برچسب ها: کبد چرب ، بیماری غیر واگیر
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