معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز دریای خزر، بر ضرورت صیانت از امنیت این پهنه آبی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام معاون وزیر خارجه به این شرح  است: ۲۱ مردادماه هر سال در تقویم دریای خزر، یادآور نقطه عطفی تاریخی است. در چنین روزی در سال ۱۳۸۵، کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) لازم‌الاجرا شد. این سند، نماد اراده پنج کشور ساحلی برای صیانت از بزرگ‌ترین دریاچه جهان است؛ پهنه‌ای که نه تنها یک سرمایه بوم‌شناسی، بلکه میراث مشترک و ستون فقرات معیشت میلیون‌ها نفر از ساکنان شهر‌های ساحلی است.

منابع زنده آبی دریای خزر، تنها ذخایر زیستی نیستند؛ آنها پشتوانه امنیت غذایی و معیشت هزاران خانوار در مناطق ساحلی به شمار می‌روند. صیادی پایدار، صنایع وابسته و گردشگری، همگی به سلامتِ این پهنه آبی وابسته بوده و هرگونه اهمال در حفاظت از تنوع زیستی خزر، به معنای تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی این مناطق است.

امروزه دریای خزر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو است. کاهش نگران‌کننده سطح آب دریا، یکی از جدی‌ترین بحران‌های این پهنه آبی است که زیست بوم دریای خزر، بنادر و کشتیرانی، فعالیت‌های شیلاتی و ... را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تراز سطح دریای خزر صرفاً یک مسئله طبیعی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از پیچیدگی تعامل میان تغییرات اقلیمی و مداخلات انسانی است. در این چارچوب، همکاری در زمینه تحقیقات علمی در دریای خزر اهمیتی بنیادین دارد. پایش مستمر تغییرات سطح آب، بررسی وضعیت زیست محیطی، ارزیابی تنوع زیستی و تحلیل روند‌های اقلیمی و آبشناسی، تنها از طریق همکاری نهادی و تبادل اطلاعات میان کشور‌های ساحلی می‌تواند به نتایج مؤثر و قابل اتکا منجر شود. توسعه برنامه‌های پژوهشی مشترک، تقویت شبکه‌های علمی منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، از الزامات مدیریت پایدار این زیست بوم حساس به شمار می‌رود.

در کنار مسائل زیست محیطی، امنیت خزر به عنوان منطقه‌ای برای صلح، دوستی و همکاری، امری حیاتی است. در این میان، هرگونه تعرض به امنیت دریای خزر، از جمله تجاوز موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات بندر انزلی در اواخر اسفندماه سال گذشته و حمله پهپادی رژیم اوکراین به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر، تهدیدی علیه ثبات کل منطقه و منافع کشور‌های ساحلی محسوب می‌شود. چنین اقداماتی نه تنها بر آرامش و ثبات منطقه اثر منفی می‌گذارد بلکه ضرورت همبستگی کشور‌های حاشیه خزر در دفاع از امنیت مشترک را برجسته می‌سازد. بدیهی است تمامی کشور‌های ساحلی باید با صراحت، این‌گونه اقدامات را محکوم کرده و بر لزوم رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور‌ها تأکید کنند.

روز دریای خزر فرصتی برای بازاندیشی در مسئولیت‌های مشترک کشور‌های ساحلی است. حفاظت از این پهنه آبی نیازمند ترکیبی از تعهد حقوقی، همکاری علمی، مدیریت زیست‌محیطی و هم‌افزایی منطقه‌ای بوده و تنها از طریق چنین رویکردی می‌توان از پایداری بوم‌شناسی خزر، تداوم معیشت جوامع ساحلی و امنیت بلندمدت منطقه اطمینان یافت.

برچسب ها: کاظم غریب آبادی ، دریای خزر
خبرهای مرتبط
پاکسازی سواحل رودسر در روز ملی دریای خزر
دریای خزر؛ هویت و اعتبار ایران در بزرگترین پهنه آبی محصور جهان
خزر فقط دریا نیست، بخشی از خاطرات شیرین بسیاری از ایرانی‌هاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
غریب‌آبادی: کشور‌های ساحلی خزر باید تعرض به امنیت این پهنه آبی را محکوم کنند
باید آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان حمله اوکراین به منافع دریایی ایران را محکوم کنند ، دریای کاسپین در برابر باند یهودی کوتاه نمی آید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
احسنت، باید آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان حمله اوکراین را محکوم کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
لطفاً زیاد تکرار کنید کاسپین یا مازندران دیگه از خزر استفاده نکنید
۰
۰
پاسخ دادن
ورود بانک‌ها به فروش آنلاین طلا نباید به حذف بخش خصوصی منجر شود
غریب‌آبادی: آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است
انهدام باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان
توان موشکی ایران، آمریکا را به ذلت کشاند
پزشکیان فرا رسیدن سالگرد استقلال پاکستان را تبریک گفت
عراقچی: اتحادیه اروپا فاقد جایگاه اخلاقی موعظه حقوق بشری دیگران است
پیام تبریک وزیر امور خارجه به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور
آخرین اخبار
انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان
انهدام باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
عراقچی: اتحادیه اروپا فاقد جایگاه اخلاقی موعظه حقوق بشری دیگران است
توان موشکی ایران، آمریکا را به ذلت کشاند
پیام تبریک وزیر امور خارجه به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور
پزشکیان فرا رسیدن سالگرد استقلال پاکستان را تبریک گفت
غریب‌آبادی: آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است
ورود بانک‌ها به فروش آنلاین طلا نباید به حذف بخش خصوصی منجر شود
فرمانده نیروی دریایی سپاه: واقعیت در میدان است نه در اظهارات آمریکایی‌ها
جمعه ۲۳ مرداد نخستین روز ماه ربیع‌الاول ۱۴۴۸ ﻫ.ق خواهد بود
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اتریش
‎بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز تصویب معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ درباره حقوق جنگ
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله سید احمد خاتمی اقامه می‌شود