مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین (ایرج) خواجه امیری روز جمعه ۲۳ مرداد از مقابل تالار وحدت برگزار و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین (ایرج) خواجه امیری ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ مرداد از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود و پیکر وی سپس همان روز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

حسین خواجه امیری مشهور به «ایرج» عصر روز چهارشنبه بیست و یکم مرداد ماه در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

زنده یاد ایرج که به «پهلوان موسیقی ایران» هم معروف بود از جمله خوانندگان توانمند موسیقی کلاسیک ایرانی در دوره معاصر است که طی دهه های گذشته از او به عنوان یکی از موثرترین هنرمندان در ارائه جلوه ای متفاوت از سبک های آوازی نام می بردند که در این زمینه هم موفق به تولید آثار پرمخاطبی شده بود.