مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین (ایرج) خواجه امیری روز جمعه ۲۳ مرداد از مقابل تالار وحدت برگزار و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین (ایرج) خواجه امیری ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ مرداد از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود و پیکر وی سپس همان روز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

حسین خواجه امیری مشهور به «ایرج» عصر روز چهارشنبه بیست و یکم مرداد ماه در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

زنده یاد ایرج که به «پهلوان موسیقی ایران» هم معروف بود از جمله خوانندگان توانمند موسیقی کلاسیک ایرانی در دوره معاصر است که طی دهه های گذشته از او به عنوان یکی از موثرترین هنرمندان در ارائه جلوه ای متفاوت از سبک های آوازی نام می بردند که در این زمینه هم موفق به تولید آثار پرمخاطبی شده بود.

برچسب ها: درگذشت ، موسیقی ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
خداوند رحمت کنه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
چرا در اصفهان تدفین نشدند
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
او یک فرد نبود یک مکتب بود
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتش کنه روحش شاد با صدای دلنشینش روحیه مردم را شاد کرد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
روح تابناک موسیقی ایرانی بخدا خواهد پیوست...
۰
۰
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