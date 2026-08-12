باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: افراد مشمول میتوانند وضعیت خود را استعلام و نسبت به احراز سکونت و فعالسازی مجدد کالابرگ اقدام کنند.
کیامرث برخورداری افزود: این تعلیق به معنای حذف قطعی یارانه یا کالابرگ نیست و افرادی حاضر در کشور، میتوانند با اصلاح اطلاعات و احراز سکونت، نسبت به فعالسازی مجدد کالابرگ خود اقدام کنند.
وی افزود: از ۲۱ مرداد امکان استعلام وضعیت افرادی که کالابرگ آنها در مردادماه به دلیل احتمال اقامت خارج از کشور تعلیق شده، از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* با تلفن همراه فراهم میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: امکان استعلام وضعیت از سامانه اینترنتی hemayat.sfara.ir نیز وجود دارد.
برخورداری افزود: در مرحله نخست، سرپرست خانوار باید آدرس محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان تأیید یا بهروزرسانی کند و پس از آن، فرد مشخص شده در پیامک، باید شخصاً با همراه داشتن کارت ملی به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: افراد زیر ۱۵ سال نیز باید به همراه سرپرست خانوار و با همراه داشتن شناسنامه به دفاتر منتخب پیشخوان مراجعه کنند.
برخورداری افزود: مراجعه دیگر اعضای خانوار که نام آنها در پیامک اعلام نشده، ضرورتی ندارد.
وی گفت: مهلت مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت برای فرآیند احراز سکونت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و پس از تأیید نهایی اطلاعات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ افراد واجد شرایط فعال میشود.
برخورداری فزود: حق افراد واجد شرایط دریافت کالابرگ تضییع نمیشود و معوقات مربوط به مردادماه نیز پس از تأیید نهایی اطلاعات، در دوره بعد پرداخت میشود.
وی گفت: فرآیند احراز سکونت تنها در دفاتر منتخب پیشخوان دولت صورت میگیرد و شهروندان نیازی به مراجعه به ادارات ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندی یارانهها یا ادارات استانی ندارند.
برخورداری همچنین درباره وضعیت مسافران موقت و برخی گروههای شغلی افزود: سفرهای زیارتی به خودی خود به معنای اقامت خارج از کشور نیست و در صورتی که بازگشت افراد در سامانههای مربوط ثبت شده باشد، مشمول فرآیند تعلیق نمیشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: ملوانان، دانشجویان، استادان دانشگاه و پژوهشگران، اصحاب رسانه، کارکنان دستگاه دیپلماسی، مهمانداران هواپیما و افرادی که بهصورت موقت از کشور خارج شدهاند نیز در صورتی که بازگشت آنها بهدرستی در سامانههای مربوط ثبت شده باشد، مشمول این فرآیند نیست.
برخورداری افزود: در صورت ثبت نشدن ورود این افراد در دادههای سیستمی، باید با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان، حضور و سکونت خود در کشور را مطابق فرآیند اعلامشده احراز کنند.
وی گفت: در پیامکهای رسمی ارسالی هیچگونه لینک اینترنتی درج نشده و شهروندان از کلیک روی پیامکهای مشکوک حاوی لینک خودداری کنند.