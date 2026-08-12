باشگاه خبرنگاران جوان -سومین روز از هفتمین سوگواره مردمی «حدیث عشق» همزمان با چهارمین یادواره شهدای همنام امام رضا علیهالسلام، به همت گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی و با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم و مؤسسه مواسات اهلبیت علیهمالسلام در محله بنیاد، برپا گردید.
آیتالله سیدمحمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم، با تلاوت آیهی شریفهی «سیماهُمْ فی وُجوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجودِ» به تبیین ویژگیهای پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله به عنوان اسوه حسنه پرداخت.
وی با استناد به روایتِ «کانَ رَسولُ اللّه صلی الله علیه و آله إذا فَقَدَ الرَّجُلَ مِن إخوانِهِ ثَلاثَةَ أیّامٍ سَأَلَ عَنهُ، فَإِن کانَ غائِبا دَعا لَهُ، وإن کانَ شاهِدا زارَهُ، وإن کانَ مَریضا عادَهُ» گفت: پیامبر خدا هرگاه یکی از برادران خود را سه روز نمیدید، جویای حالش میشد؛ اگر غایب بود برایش دعا میکرد، اگر در شهر بود به دیدارش میرفت و اگر بیمار بود به عیادتش میشتافت.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه به شرح روایتِ انس از همراهی خود با پیامبر که حاکی از نرمخویی و اخلاق کریمانهی پیامبر هست پرداخت که میگوید: «کُنْتُ أمشی مَعَ رسول الله صلی الله علیه وسلم وَ عَلَیْهِ بُرْد نَجْرانِیٌّ غَلِیظُ الحَاشِیَةِ، فأدْرَکَهُ أعْرَابِی فَجَذَبهُ بِرِدَائِهِ جَذَبة شَدیدة، فَنَظَرْتُ إِلَی صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبیِّ صلی الله علیه وسلم وَ قَدْ أثَّرَتْ بِهَا حَاشِیَة الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذَبتِه، ثُمَّ قالَ: یا مُحَمَّدُ، مُر لِی مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِی عِنْدَکَ. فَالتَفَتَ إِلَیْهِ، فَضَحِکَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ»، و افزود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در برخورد با مرد بادیهنشین که با خشونت تمام، ردای مبارک آن حضرت را کشید، نه تنها خشمگین نشدند، بلکه با تبسم به او توجه فرمودند و دستور محبت به وی را صادر کردند.
وی سپس به حدیثِ «رسول اللّه صلی الله علیه و آله: خَمسٌ لا أدَعُهُنَّ حَتَّی المَماتِ: الأکلُ عَلَی الحَضیضِ مَعَ العَبیدِ، ورُکوبِیَ الحِمارَ مُؤَکَّفا، وحَلبُ العَنزِ بِیَدی، ولُبسُ الصّوفِ، وَالتَّسلیمُ عَلَی الصِّبیانِ؛ لِتَکونَ سُنَّةً مِن بَعدِی» اشاره و تصریح کرد: پنج خصلت - غذا خوردن بر زمین با بردگان، سوار شدن بر الاغ پالاندار، دوشیدن شیر با دست، پوشیدن لباس پشمینه و سلام کردن به کودکان - سنتهای ماندگاری است که پیامبر برای امت خود به یادگار نهاد تا پس از ایشان ترویج شود.
آیت الله غروی در ادامه بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد و از همگان خواست تا از بیان شعارهای تند و تفرقهافکن پرهیز کنند و افزود: بحمدالله مسئولان محترم کشور تحت اشراف مقام معظم رهبری با یکدیگر وحدت دارند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کنونی، بر ضرورت حضور مستمر مردم در صحنه تأکید کرد و گفت: اگر تا کنون در خیابان نبودیم، تا به اکنون، چه بسا چندین هزار کشته داشتیم و افراد دیگری وارد صحنه میشدند.
این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه امروز دوران امتحان است، به تقسیم دوران کنونی و انتخاب ما میان عزت و وادادگی اشاره کرد و گفت: امروز بحمدالله مسئولان کشور، باید پای کار کشور ایستادند و ما هم نباید صحنه را خالی کنیم.
گفتنی است هفتمین سوگواره مردمی «حدیث عشق» و چهارمین یادواره شهدای همنام امام رضا علیهالسلام با هدف پاسداشت مقام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از ۱۸ مرداد ماه در محله بنیاد قم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
منبع:گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی