جنبش انصارالله یمن هشدار داد که هرگونه حضور نظامی یا اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در سومالی و مناطق نزدیک به یمن را هدف قرار خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد که این جنبش هرگونه «حضور نظامی یا اطلاعاتی» رژیم صهیونیستی در سومالی و دیگر مناطق نزدیک به مرز‌های یمن را هدف قرار خواهد داد.

رژیم صهیونیستی زمستان سال گذشته اعلام کرد که سومالی‌لند را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می‌شناسد.

سومالی‌لند که در شمال سومالی و در امتداد ساحل خلیج عدن قرار دارد، در ۱۹۹۱ از سومالی اعلام استقلال کرد، اما جامعه بین‌المللی همچنان آن را به عنوان کشور مستقل به رسمیت نمی‌شناسد.

از نظر راهبردی، اهمیت سومالی‌لند به موقعیت آن در شاخ آفریقا و ساحل خلیج عدن، نزدیک تنگه باب‌المندب برمی‌گردد. در واقع، این منطقه برای امنیت دریایی و مسیر‌های تجاری اهمیت زیادی دارد.

این اقدام رژیم صهیونیستی با واکنش شدید سومالی و شماری از کشور‌های منطقه مواجه شده و در شورای امنیت نیز درباره تأثیر آن بر حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی و امنیت منطقه بحث شده است.

منبع: بریکینگ نیوز