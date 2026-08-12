حامدی از خرید ۹۹ هزار و ۸۲۷ تن گندم از کشاورزان این شهرستان خبر داد و گفت: روند خرید گندم همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - فریدون حامدی،اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تاکنون ۹۹ هزار و ۸۲۷ تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است که این میزان، بیانگر تداوم روند مناسب برداشت و تحویل محصول از سوی بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

وی افزود: روند خرید گندم در شهرستان سقز همچنان ادامه دارد و مراکز خرید، محصول تولیدی کشاورزان را بر اساس برنامه تعیین‌شده دریافت می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز با اشاره به اینکه میزان خرید گندم در این شهرستان به مرز ۱۰۰ هزار تن نزدیک شده است، گفت: این میزان خرید، نشان‌دهنده حجم قابل توجه تولید گندم در سقز و نقش مهم این شهرستان در تأمین بخشی از نیاز استان به این محصول راهبردی است.

حامدی با تأکید بر اهمیت مدیریت مناسب فصل برداشت و خرید محصولات کشاورزی بیان کرد: هماهنگی میان کشاورزان، مراکز خرید و مجموعه‌های مرتبط با بخش کشاورزی، برای تسریع در روند تحویل محصول و جلوگیری از وقفه در فرآیند خرید، امری ضروری است.