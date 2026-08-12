لکه نفتی بزرگی که به دلیل نشت در نزدیکی عمان ایجاد شده، گسترش پیدا کرده و به خشکی‌های این کشور رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد نشت نفت از یک نفتکش به‌گل‌نشسته در سواحل عمان، گسترش یافته و به خشکی رسیده است.

این نفتکش «کارولین بِزِنگی» نام دارد و در ۳۰ ژوئن (۹ تیر) در سواحل عمان به گل نشست. گفته شده که نفتکش مذکور در حال حاضر حدود ۴۱ کیلومتر با ساحل جنوب عمان فاصله دارد.

به گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی، نفتکش هنگام حادثه حدود ۱۳۰ هزار تن نفت خام، معادل تقریباً ۸۰۰ هزار بشکه حمل می‌کرد و «مدتی است که از آن نفت نشت می‌کند».

این سازمان اعلام کرد باد‌های موسمی دسترسی به نفتکش را دشوار کرده و عملیات مهار را به تأخیر انداخته است.

گفته شده بخشی از نفت نشت‌کرده در حال حرکت به سمت شمال‌شرق بوده و طبق گزارش‌ها، بخشی از آلودگی نیز به خشکی رسیده است.

سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گوید برنامه‌های اضطراری مقابله با نشت نفت در حال اجراست و با دولت عمان در ارتباط است.

سازمان محیط‌زیست عمان اوایل این هفته اعلام کرده بود که لکه نفتی حدود ۳۹۰ کیلومتر مربع از آب‌های شمال‌شرقی جزایر الحلانیات را پوشانده و در حال پیشروی به سمت خشکی است. در آن زمان، آلودگی حدود ۷ کیلومتر با ساحل فاصله داشت و مقام‌های عمانی گفته بودند تأسیسات آب‌شیرین‌کن و مراکز گردشگری اطراف با تهدید فوری مواجه نیستند.

جزایر الحلانیات جزء مناطق حفاظت‌شده دریایی هستند و گونه‌های جانوری در معرض خطر، از جمله نهنگ گوژپشت دریای عرب و پرنده دریایی باکلان سقطری، در اطراف آن زندگی می‌کنند.

نفتکش کارولین بِزِنگی حدود ۲۷۴ متر طول دارد و در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است. این نفتکش به دلیل انتقال نفت روسیه، از سوی انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نشت نفت ، سواحل عمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
با اخذ عوارض از کشتیها باید این خسارات رو جبران کنیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
جنگ نفت‌کش‌ها نتیجه ای بهتر از این نمیشه داشت نابودی آبزیان دریایی
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
تو قشم رو نمیگی؟جنگل های حرا دارن نابود میشن.
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
حملات به کشتی‌ها میشه این...
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
این هم خیر عمان به ما.
۲
۱۱
پاسخ دادن
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