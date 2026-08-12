باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، اظهار کرد: در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه تهران–شمال مسیر (جنوب به شمال) نیز در محدوده تونلهای شماره ۱۷ و ۱۸ ترافیک نیمهسنگین است.
سرهنگ محبی ادامه داد: در محور هراز، مسیر جنوب به شمال در محدوده مشاء، حدفاصل پلور تا گزنک و سهراهی چلاو، و در مسیر شمال به جنوب نیز در محدوده سهراهی چلاو و حدفاصل شنگلده تا گزنک، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در محور فیروزکوه نیز مسیر جنوب به شمال در محدوده گیلاوند و حدفاصل روستای طالع تا پل سفید با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.
وی همچنین از ترافیک نیمهسنگین در آزادراه قزوین–رشت، حدفاصل شهران تا امامزاده هاشم، آزادراه تهران–کرج در محدوده گرمدره تا شهرک مدرس، آزادراه قزوین–کرج در محدوده پل فردیس و آزادراه تهران–قم در محدوده شمسآباد خبر داد.
سرهنگ محبی در پایان تأکید کرد: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع است.