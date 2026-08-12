رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان سقز از شناسایی و احراز تخلف گرانفروشی در یکی از فروشگاه‌های مواد غذایی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مصلح برزنجه،اظهار داشت: در راستای نظارت مستمر بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بازرسی‌های ویژه‌ای از واحد‌های صنفی انجام گرفت.

وی افزود: در این راستا، تیمی متشکل از رئیس اداره تعزیرات حکومتی، رئیس دادسرای نظامی و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز، از چهار واحد فروشگاه مواد غذایی بازدید و بازرسی کردند.

برزنجه در ادامه توضیح داد: طی این بازدید‌های میدانی، نحوه عرضه کالا و میزان رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و حقوق مصرف‌کنندگان به‌دقت مورد بررسی قرار گرفت. در جریان این بازرسی‌ها، تخلف گرانفروشی در یکی از واحد‌های مذکور احراز و بلافاصله پرونده مربوطه جهت رسیدگی در مراجع قانونی تشکیل شد.

رئیس اداره تعزیرات سقز همچنین خاطرنشان کرد: در بازرسی از سه واحد دیگر، هیچ‌گونه تخلفی مشاهده نشد و فعالیت آنها مطابق با ضوابط و مقررات جاری ارزیابی گردید.

برچسب ها: کردستان ، عامل گرانفروشی ، گشت تعزیرات
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