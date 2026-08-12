باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امروز شهرستان الیگودرز حال‌وهوایی متفاوت داشت؛ خیابان‌های شهر میزبان مردمی بود که آمده بودند تا پس از سال‌ها، به استقبال یکی از فرزندان قهرمان این سرزمین بروند.

پیکر مطهر شهید جمشید صالحی، از شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، که پس از سال‌ها مفقودالاثری در جریان عملیات تفحص کشف و به وطن بازگردانده شده بود، بر دستان مردم قدرشناس و ولایتمدار الیگودرز تشییع شد.

مردم شهیدپرور این شهرستان با حضور پرشور خود، بار دیگر نشان دادند که گذر سال‌ها نمی‌تواند یاد و نام شهدا را از حافظه این سرزمین پاک کند. زن و مرد، پیر و جوان، در کنار خانواده‌های معظم شهدا گرد هم آمدند تا با آرمان‌های شهیدان تجدید پیمان کنند و پیکر این شهید سرافراز را تا خانه ابدی‌اش بدرقه کنند.

در این مراسم، فضای شهر آکنده از عطر شهید و یاد روزهای دفاع مقدس بود؛ روزهایی که جوانانی از همین آب‌وخاک، دل از تعلقات دنیوی بریدند و برای دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی راهی جبهه‌ها شدند.

پس از برگزاری آیین تشییع، پیکر پاک شهید جمشید صالحی در گلزار شهدای الیگودرز آرام گرفت تا در جوار دیگر همرزمان شهیدش، مأمن و میعادگاه عاشقان فرهنگ ایثار و شهادت باشد.

بازگشت این شهید پس از سال‌ها، تنها بازگشت یک پیکر به زادگاهش نیست؛ روایتی دوباره از مردانی است که رفتند تا ایران بماند و امروز نام و یادشان همچنان چراغ راه نسل‌های آینده است.

شهیدان می‌روند، اما راهشان می‌ماند؛ و امروز الیگودرز دوباره به احترام یکی از همان مردان ایستاد.