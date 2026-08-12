باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نماینده مردم بروجرد در مجلس، از روستاهای کفشگران، کپر جودکی و دهشیخان با محوریت بررسی مشکلات مسکن و زیرساختهای روستایی، به پیگیری برای تأمین اعتبار و تسریع در اجرای طرحهای هادی منجر شد؛ طرحهایی که بخشی از آنها در حال اجراست و بخش دیگری نیز در آستانه آغاز عملیات قرار دارد.
عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از چند روستای این شهرستان، از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات مردم قرار گرفت و موضوع رفع مشکلات مسکن، بهسازی و توسعه زیرساختهای روستایی را مورد پیگیری قرار داد.
در این بازدید، مشکلات و نیازهای روستاهای کفشگران، کپر جودکی و دهشیخان بررسی شد و بر ضرورت توجه جدی به مطالبات روستاییان و تسریع در روند اجرای طرحهای عمرانی تأکید شد.
یکی از محورهای مهم این پیگیریها، اجرای طرح هادی روستایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای پیشبرد پروژهها بود. بر اساس بررسیهای انجامشده، برای اجرای طرحهای مورد نیاز اعتبارات لازم در نظر گرفته شده و عملیات اجرایی طرح هادی در برخی نقاط آغاز شده و در برخی دیگر نیز در شرف اجرا قرار دارد.
این اقدامات میتواند در مسیر بهسازی معابر، ساماندهی بافت روستایی، ارتقای زیرساختها و بهبود شرایط زندگی روستاییان نقش مؤثری داشته باشد و بخشی از مشکلات دیرینه این مناطق را برطرف کند.
حضور میدانی مسئولان و پیگیری مستقیم مطالبات مردم، بهویژه در مناطق روستایی، میتواند روند شناسایی و حل مشکلات را سرعت ببخشد. در جریان این بازدیدها نیز اقدامات و روندهای مثبتی در حوزه عمرانی و زیرساختی مشاهده شد که در صورت تداوم پیگیریها، میتواند به بهبود وضعیت این روستاها منجر شود.
پیگیری مشکلات از نزدیک و اختصاص اعتبار برای اجرای طرحهای عمرانی، حالا امید تازهای برای ساماندهی وضعیت روستاهای بروجرد ایجاد کرده است؛ مسیری که مردم انتظار دارند با سرعت بیشتری تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.