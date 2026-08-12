نخست وزیر عراق در دیدار با فرمانده سنتکام تاکید کرد که هشتم مهر آخرین مهلت برای خروج نظامیان خارجی از خاک این کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - علی الزیدی، نخستوزیر عراق اعلام کرد که مهلت ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) برای پایان مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در عراق و تکمیل خروج نیروهای آن «نهایی و غیرقابل بازگشت» است.
دفتر نخستوزیری عراق اعلام کرد که این اظهارات در دیدار الزیدی با برد کوپر، فرمانده سنتکام مطرح شده است.
الزیدی میگوید که اول اکتبر (نهم مهر) روزی جدید برای حاکمیت عراق خواهد بود و افزود که عراق پس از آن «از هرگونه حضور نظامی خارجی» رها خواهد شد.
این تصمیم در چارچوب توافق بغداد و واشنگتن برای پایان مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در عراق انجام میشود. این ائتلاف از سال ۲۰۱۴ شکل گرفت و بهانه حضور آن در عراق، مبارزه با داعش بود.
بر اساس توافق جدید، نیروهای نظامی خارجی مستقر در عراق تا پایان سپتامبر از این کشور خارج میشوند. دولت عراق این اقدام را گامی در جهت تقویت حاکمیت ملی و کنترل کامل دولت بر امور امنیتی کشور میداند.
منبع: آناتولی