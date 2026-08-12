باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان پورحسین، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر از اجرای چند مرحله پایش، بررسی کارشناسی و محلول‌پاشی با ترکیبات ارگانیک و پایه گیاهی برای کمک به حفظ و احیای شمشاد‌های هیرکانی در این شهرستان خبر داد.

او گفت: با توجه به شیوع بیماری بلایت شمشاد و آسیب‌های گسترده‌ای که طی سال‌های اخیر به جمعیت شمشاد‌های هیرکانی وارد شده است، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر با انجام پایش‌ها و پیمایش‌های میدانی و بهره‌گیری از تجربیات کارشناسان محیط زیست استان گیلان و سازمان حفاظت محیط زیست، اقدامات کارشناسی و اجرایی لازم برای حمایت از این گونه ارزشمند را آغاز کرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر افزود: در همین راستا، نشست‌های متعدد کارشناسی با هدف بررسی وضعیت شمشادها، شناسایی عوامل آسیب‌زا و انتخاب روش مناسب برای مقابله با بیماری برگزار شد و پس از بررسی‌های انجام شده، محلولی حشره‌کش با پایه گیاهی و ترکیبات ارگانیک تهیه و عملیات محلول‌پاشی در چند مرحله، طی سال گذشته و امسال در مناطق مورد نظر انجام شد.

پورحسین تصریح کرد: نتایج اولیه این اقدامات امیدبخش بوده است و روند پایش و بررسی وضعیت درختان شمشاد همچنان با جدیت و حساسیت ادامه دارد تا ضمن ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده، در صورت نیاز، اقدامات تکمیلی نیز در دستور کار قرار گیرد. به گفته او، حفاظت از شمشاد به عنوان یکی از گونه‌های شاخص و ارزشمند جنگل‌های هیرکانی، نیازمند تداوم پایش، انجام مطالعات علمی، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و همکاری دستگاه‌های مسئول و جوامع محلی است و این موضوع با حساسیت ویژه از سوی مسئولان و کارشناسان محیط زیست استان و شهرستان دنبال می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر همچنین نقش مشارکت‌های مردمی را در اجرای اقدامات حفاظتی مهم دانست و گفت: در اجرای عملیات محلول‌پاشی، همراهی و همکاری دوستداران محیط زیست بسیار پررنگ بوده و این مشارکت می‌تواند در حفاظت از گونه‌های ارزشمند گیاهی و جلوگیری از گسترش عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی مؤثر باشد.

پورحسین با تأکید بر اهمیت افزایش آگاهی عمومی در زمینه تهدید‌های زیست‌محیطی افزود: شناخت و آگاهی مردم و دوستداران محیط زیست نسبت به بیماری‌ها و عوامل تهدیدکننده گونه‌های گیاهی و جانوری، همچنین گونه‌های مهاجم از جمله آروجیا و سنبل آبی، می‌تواند نقش مهمی در شناسایی زودهنگام، جلوگیری از گسترش و کنترل این عوامل داشته باشد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان