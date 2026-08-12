باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - به تازگی پیامک هایی مبنی بر قطعی کالا برگ برای برخی سرپرست خانوارها که به تازگی به عتبات عالیات سفر کرده‌اند ارسال شده است و موجب نگرانی شد، از این رو مسئله را از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان پیگیری کردیم.

مجتبی صفری‌پور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اعلام اینکه سفرهای کارشناسی دستگاه متولی به استان‌ها در هفته آینده انجام خواهد شد، گفت: تعداد مشخصی از افراد که اقامت آن‌ها در کشور احراز نشده، پیامک دریافت کرده‌اند تا برای اثبات سکونت خود به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

او با رد هرگونه نگرانی افزود: جای هیچ نگرانی نیست؛ این افراد صرفاً مورد تعلیق قرار گرفته‌اند و هیچ کالابرگی برای هیچ‌کس حذف یا قطع نشده است.

مدیرکل رفاه خوزستان با اشاره به اینکه بسیاری از این افراد را زائران عتبات عالیات تشکیل می‌دهند، یادآور شد: از افراد درخواست می‌کنم تا پایان هفته آینده صبوری کنند و به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نکنند؛ چراکه ممکن است مشکل آن‌ها به‌صورت خودکار حل شود و نیازی به مراجعه نباشد، اما اگر مشکل برطرف نشد، ابتدا باید به سامانه املاک و اسکان مراجعه و سکونت خود را ثبت کنند و سپس با حضور در دفاتر پیشخوان، با تکمیل فرم و ثبت اثر انگشت، فرآیند احراز اقامت را انجام دهند تا اعتبار کارت سرپرست خانوار مجدداً شارژ شود.

آقای صفری‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات جدید در فرآیند شارژ یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: از این ماه، شارژ کدهای ملی به‌صورت پلکانی انجام می‌شود. بر این اساس، کدهای ملی با آخرین رقم صفر تا ۲ از پانزدهم ماه جاری فعال شدند، کدهای ۳ تا ۶ از بیست‌وپنجم مرداد فعال می‌شوند و کدهای ۷ تا ۹ نیز از پنجم شهریور ماه فعال خواهند شد.

او در پایان با اشاره به افزایش فاصله زمانی شارژ به حدود پنج تا ده روز، مجدداً بر عادی بودن این روند تأکید کرد و گفت: جای هیچ نگرانی نیست و این مشکل نیز به‌زودی حل می‌شود.