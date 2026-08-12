مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان از برنامه‌ریزی برای تأمین ۳ هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت این نهاد در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با اشاره به برنامه‌های این نهاد برای حمایت از ازدواج جوانان گفت: در سال گذشته ۳ هزار سری جهیزیه برای نوعروسان در استان تهیه و تأمین شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت حمایت از تشکیل خانواده و کمک به زوج‌های جوان، برنامه‌ریزی برای سال جاری نیز انجام شده و ۳ هزار و ۵۰۰ نوعروس در استان هدف دریافت جهیزیه قرار گرفته‌اند

این اقدام در راستای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و کاهش بخشی از هزینه‌های آغاز زندگی مشترک انجام می‌شود و تأمین جهیزیه می‌تواند گامی مؤثر برای تسهیل ازدواج جوانان و فراهم کردن زمینه آغاز زندگی مشترک آنان باشد

بر اساس این برنامه، در سال جاری تعداد جهیزیه‌های هدف‌گذاری‌شده نسبت به سال گذشته ۵۰۰ سری افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش دامنه حمایت‌های کمیته امداد لرستان از زوج‌های جوان است

کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان در کنار ارائه خدمات حمایتی، در حوزه‌هایی همچون اشتغال، مسکن، ازدواج و تأمین جهیزیه نیز به مددجویان و خانواده‌های تحت حمایت خدمات ارائه می‌کند.

 

 

برچسب ها: جهیزیه ، کمیته امداد ، لرستان
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