مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: در پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، شرق گیلان، مازندران، غرب گلستان، ارتفاعات البرز در تهران، البرز، قزوین و سمنان، همچنین از بعدازظهر برای ارتفاعات در جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، جنوب اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد: پنجشنبه، علاوه بر این مناطق، در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز رگبار پراکنده رخ می‌دهد. جمعه در برخی مناطق مازندران، گلستان رگبار پراکنده رخ می‌دهد و از بعدازظهر با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش در گیلان آغاز می‌شود.

وی افزود: همچنین طی این روز، در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب شرق فارس افزایش ابر، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد: شنبه در اردبیل و گیلان و غرب مازندران ابرناکی همراه با بارندگی، وزش باد و کاهش نسبی دما و بعد از ظهر در ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: یکشنبه در سواحل خزر رگبار پراکنده انتظار می‌رود. در پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. همچنین، طی پنج روز آینده شرق دریای عمان مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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