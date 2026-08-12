باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - امروز ۴ حادثه رانندگی در جاده‌های فارس ۲۶ مصدوم به همراه داشت.

تصادف در محور شیراز - یاسوج با ۹ مصدوم

برخورد ۳ خودرو در محور شیراز - یاسوج ۹ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی اورژانس فارس گفت: با اعلام برخورد ۳ دستگاه خودرو سوزوکی، پژو پارس و‌ام وی‌ام، در محور شیراز - یاسوج - برد زرد - تنگ تیزاب، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف ۹ مصدوم بر جای گذاشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، ۷ نفر از مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان منتقل کردند و ۲ نفر دیگر از آن‌ها به صورت سرپایی و در محل شدند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

تصادف در جاده شیراز - کیان آباد با ۵ مصدوم

حادثه رانندگی در جاده شیراز - کیان آباد ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد خودرو پژو پارس با تیبا در محور شیراز - کیان آباد به سمت میانرود - گردنه کیان آباد، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت، افزود: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای تکمیل درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

وکیل زاده تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

حادثه رانندگی با ۶ مصدوم در محور داراب

حادثه رانندگی در محور داراب ۶ مصدوم به همراه داشت.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس بیان کرد: با اعلام واژگونی پراید در جاده داراب - ۵۰۰ متر بعد از سد رودبال، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این سانحه ۶ مصدوم به همراه داشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس با اقدامات درمانی، مصدومان را در محل حادثه به صورت سرپایی درمان کردند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

برخورد ۲ خودرو در محور سیوند با ۶ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور سیوند - سعادت شهر ۶ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با اعلام برخورد ۲ دستگاه خودرو سمند و پراید در محور سیوند - سعادت شهر - بعد از رحمت آباد، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم به همراه داشت، افزود: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه، ۲ نفر از مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان امام صادق سعادت شهر منتقل کردند و ۴ تن دیگر از آن‌ها به صورت سرپایی و در محل درمان شدند.