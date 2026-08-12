باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مبارکی اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح جابهجایی زائران، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب و ایمن به زائران در بخش حملونقل عمومی مسافری و راهداری استان اندیشیده شده است.
وی افزود: از ابتدای طرح ، ۱۸ مردادماه تا ۲۰ مرداد ماه ، ۵۴۰۲ زائر در قالب ۳۱۲ سفر از سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس جابهجا شدهاند و ناوگان حملونقل عمومی مسافری استان تا پایان طرح همچنان در خدمت زائران خواهد بود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان ادامه داد: با هماهنگی انجامشده با شرکتهای مسافربری، سرویسهای ثابت برقرار بوده و در صورت نیاز، ناوگان فوقالعاده و مازاد نیز برای جابهجایی زائران به مقصد مشهد مقدس اعزام میشود.
مبارکی با تأکید بر اولویت ایمنی در جابهجایی زائران گفت: کنترل و نظارت بر تجهیزات ایمنی، سیستم سرمایشی و وضعیت فنی ناوگان پیش از انجام سفر و همچنین کنترلهای دروازهای به صورت مستمر انجام میشود تا سفر زائران در شرایط ایمن انجام شود.
وی با اشاره به برنامهریزی برای بازگشت زائران از مشهد مقدس بیان کرد: پیشفروش بلیت برای بازه زمانی بازگشت زائران در سامانه «سپاس» انجام شده و توصیه میشود زائران با برنامهریزی قبلی نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان همچنین از آمادگی راهدارخانهها، ماشینآلات و نیروهای راهداری استان خبر داد و گفت: عوامل راهداری در محورهای مواصلاتی استان برای ارائه خدمات به زائران و سایر کاربران جادهای تا پایان طرح در آمادهباش کامل هستند.
مبارکی خاطرنشان کرد: حضور همکاران ادارهکل در پایانههای مسافربری و استقرار میز خدمت و پاسخگویی نیز با هدف راهنمایی، رسیدگی به درخواستها و تسهیل امور زائران در حال انجام است.
وی در پایان گفت: ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان با بهرهگیری از ظرفیت ناوگان حملونقل مسافری و مجموعه عوامل راهداری، تا پایان طرح در کنار زائران خواهد بود و تمامی ظرفیتهای موجود برای جابهجایی ایمن و ارائه خدمات مطلوب به آنان به کار گرفته میشود.
منبع حمل و نقل جاده ای استان