رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: در جنگ اخیر، اهداف سه‌گانه آمریکا یعنی تسلیم، تجزیه و براندازی با پاسخ دور از انتظار ایران شکست خورد و خود آن‌ها برای آتش‌بس التماس کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی -  ابراهیم عزیزی امشب ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ در یادواره شهدای دهستان آسپاس شهرستان اقلید با بیان اینکه نیت شوم حمله زمینی به ایران در نطفه خفه شد، گفت: آمریکا را تا شکست نهایی رها نخواهیم کرد چرا که آنها نباید فکر کنند که به راحتی به ما حمله کرده، ضربه زدند و رفتند.

او با اشاره به اهداف ۳گانه تسلیم،تجزیه و براندازی آمریکا در دو جنگ اخیر علیه ایران اظهار داشت: پاسخ کوبنده و دور از انتظار ایران به دشمن، آنها را وادار به آتش بس کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ رمضان و جنایات وحشیانه دشمن در این جنگ از جمله ترور رهبر انقلاب و حمله به مدرسه میناب و شهر لامرد افزود: آنها با رویکرد شیطانی خود دانش آموزان بی گناه میناب را قربانی کردند، در لامرد بمب های جدید خود را آزمایش و رهبر و فرماندهان ما را نیز شهید کردند تا با این چهره خشن ایران را به تسلیم بکشانند اما موفق نشدند.

عزیزی به نیت پلید دشمن در حمله زمینی به ایران نیز اشاره کرد و ادامه داد: آنها از غرب کشور، خارک،قشم و... قصد ورود و حمله داشتند اما یگان های نظامی قدرتمند ما در کنار نیروهای مردمی با قدرت اهداف دشمن را خنثی و نیت شوم متجاوزان را در نطفه خفه کردند.

او با بیان اینکه آتش بس را در جنگ رمضان نیز آمریکایی ها التماس کردند، افزود: مردم عزیز ما بدانند که پیروز بزرگ میدان نبرد، ملت رشید ایران بود.

رییس کمیسیون امنیت ملی در پایان خطاب به دشمنان ایران در راس آن آمریکا اظهار داشت: گریبان آمریکا را تا شکست نهایی خواهیم گرفت و این را بدانند اگر بار دیگر در مورد ایران دچار اشتباه محاسباتی شوند و امنیت مردم ما را به خطر بیندازند، امنیت آنها را در سراسر جهان سلب خواهیم کرد.

برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی مجلس ، پاسخ کوبنده ، ایران ، آتش بس ، دشمن
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