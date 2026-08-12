نشت گاز و انتشار مونوکسیدکربن در یک واحد مسکونی در روستای رمنت از توابع شهرستان بابل، ۱۰ زن را دچار مسمومیت کرد که پنج نفر از آنان برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - پس از دریافت گزارشی درباره مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در محدوده جاده بابل ـ کیاکلا، دو تیم از پایگاه‌های اورژانس کیامهر و بیشه‌سر به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۱۰ زن بر اثر نشت گاز و تجمع مونوکسیدکربن در یک واحد مسکونی دچار علائم مسمومیت شده‌اند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه از جمله اکسیژن‌تراپی و مراقبت‌های لازم را برای مصدومان انجام دادند.

پنج مصدوم ۵۵، ۳۲، ۳۷، ۶۰ و ۵۸ ساله که علائم خفیف‌تری داشتند، پس از دریافت خدمات درمانی در محل و بهبود وضعیت عمومی، از انتقال به مرکز درمانی خودداری کردند.

همچنین پنج زن ۱۸، ۲۳، ۴۴، ۴۳ و ۴۴ ساله که علائم مسمومیت شدیدتری داشتند، پس از دریافت اقدامات اولیه پزشکی برای ادامه روند درمان و انجام بررسی‌های تخصصی به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.

منبع:روابط عمومی اورژانس بابل

برچسب ها: مسمومیت با گاز ، گاز مونوکسیدکربن
خبرهای مرتبط
قاتل خاموش جان ۵۲ نفر را در یکسال در مازندران گرفت
قاتل خاموش جان ۳۵ نفر را در مازندران گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رودخانه تلار حال خوشی ندارد؛ تلفات مشکوک آبزیان
بخشش پس از ۲۸ سال؛ زندانی محکوم به قصاص در مازندران آزاد شد
محدودیت ترافیکی در محور‌های چالوس و هراز
نجات دختر سه‌ساله از غرق‌شدگی در ساحل رامسر
فردا آغاز لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران
غرق‌شدن جوان ۱۷ ساله در جویبار
اجرای گسترده طرح کنترل بیولوژیک در شالیزار‌های بابل
آخرین اخبار
نجات دختر سه‌ساله از غرق‌شدگی در ساحل رامسر
فردا آغاز لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران
اجرای گسترده طرح کنترل بیولوژیک در شالیزار‌های بابل
بخشش پس از ۲۸ سال؛ زندانی محکوم به قصاص در مازندران آزاد شد
غرق‌شدن جوان ۱۷ ساله در جویبار
محدودیت ترافیکی در محور‌های چالوس و هراز
رودخانه تلار حال خوشی ندارد؛ تلفات مشکوک آبزیان
اطفای سریع حریق در جنگل ایزدشهر شهرستان نور