باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر تردد در برخی محورهای شمالی کشور به دلیل اجرای محدودیت‌های ترافیکی ممنوع است و در تعدادی از محورهای دیگر نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است.

محرابی‌نیا افزود: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک سنگین حدفاصل بلیلان تا پورکان و محدوده سیاه‌بیشه و همچنین حدفاصل ماسال تا مرزن‌آباد گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در محدوده مشاء تا پلور، گزنک و سه‌راهی چلاو و همچنین محدوده وانا تا رینه مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت محور فیروزکوه گفت: در این محور نیز در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در محدوده گیلاوند و حدفاصل روستای طالع تا پل سفید و زیارت گزارش شده است.

محرابی‌نیا درباره سایر محورهای منتهی به شمال کشور نیز گفت: در آزادراه قزوین ـ رشت، ترافیک سنگین در حدفاصل رشت تا امامزاده هاشم گزارش شده و در محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه تهران ـ شمال نیز تردد روان گزارش می‌شود.

وی افزود: در محور فیروزکوه ـ آزادراه قزوین ـ رشت نیز ترافیک در مسیر شمال به جنوب گزارش شده و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در چند محور منتهی به تهران خبر داد و گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، ترافیک سنگین حدفاصل پل کلاک تا پل فردیس گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، ترافیک سنگین در محدوده گلشهر و در آزادراه تهران ـ قم نیز ترافیک سنگین در محدوده شهرک آفتاب گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور اضافه کرد: در محور اردبیل ـ سرچین نیز ترافیک سنگین در محدوده سه‌راهی سرچین گزارش شده است.

وضعیت محورهای منتهی به استان خراسان رضوی

محرابی‌نیا در ادامه از تردد روان در محورهای منتهی به مشهد خبر داد و گفت: تردد روان در محور نیشابور ـ مشهد، محور تربت حیدریه ـ مشهد و محور قوچان ـ مشهد گزارش شده است.