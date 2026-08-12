باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود درباره وضعیت عرضه نفت در سال ۲۰۲۶ را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد و دلیل آن را تنش‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب اعلام کرد.

بر اساس گزارش ماهانه جدید این آژانس، انتظار می‌رود عرضه جهانی نفت در سال جاری روزانه ۴.۳ میلیون بشکه کاهش یابد.

در این گزارش آمده است: «از آنجا که هنوز توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و عبور بدون مانع کشتی‌ها از باب‌المندب حاصل نشده، برآورد عرضه نفت برای ادامه سال بار دیگر کاهش یافته است».

بر اساس این برآورد، کاهش عرضه نفت معادل حدود ۴ درصد از عرضه جهانی خواهد بود و باعث می‌شود بازار نفت با کسری روزانه حدود ۱.۲۷ میلیون بشکه‌ای نسبت به تقاضا مواجه شود.

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیش‌بینی کرده است که در فاصله ژوئیه تا سپتامبر (تیر تا مهر) بازار نفت با کسری روزانه ۱.۸ میلیون بشکه روبه‌رو شود؛ این شدیدترین کمبود فصلی از سال ۲۰۲۱ تاکنون است.

منبع: الجزیره