باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر نقش کلیدی بذر در افزایش بهره‌وری مزارع، گفت: با توجه به تولید بیش از ۳ هزار تن بذر گواهی‌شده گندم در استان، نظارت مستمر بر انبار‌های ذخیره بذر تا پیش از آغاز کشت پاییزه، برای اطمینان از سلامت و کیفیت بذور توزیعی میان کشاورزان ضروری است.

او افزود: این اقدام در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از بخش کشاورزی، با هدف تأمین بذر مرغوب، کاهش ضریب نفوذ بذر‌های غیراستاندارد و در نهایت ارتقای عملکرد و کیفیت محصولات زراعی استان صورت می‌گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در پایان گفت: افزایش ضریب نفوذ بذر گواهی‌شده، نه تنها گامی مؤثر در جهت خوداتکایی کشور در تولید محصولات راهبردی مانند گندم محسوب می‌شود، بلکه با افزایش بهره‌وری آب و خاک، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق امنیت غذایی پایدار و معیشت کشاورزان ایفا خواهد کرد.