باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌ها می‌گویند عراق فردا (پنجشنبه) یک هیئت امنیتی بلندپایه به عربستان اعزام می‌کند تا درباره «شماری از پرونده‌های امنیتی و مسائل مشترک» گفت‌و‌گو کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این هیئت شامل مدیر دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح، رئیس دستگاه اطلاعات، فرمانده پدافند هوایی و رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم خواهد بود.

قرار است این هیئت درباره حملات اخیر عربستان و همکاری‌های امنیتی میان دو کشور گفت‌و‌گو کند.

این سفر چند روز پس از دیدار علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق با خالد الحمیدان، رئیس دستگاه اطلاعات عربستان انجام می‌شود. الزیدی در این دیدار گفته بود که عراق اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشور‌های دیگر استفاده شود.

منبع: بریکینگ نیوز