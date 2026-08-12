۱۸ سال پس از آغاز عملیات سد آبسرده، این پروژه هنوز به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده و برای تکمیل آن ۳۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علیرضا کاکاوند در جریان این بازدید اظهار داشت: سد آبسرده از سال ۱۳۸۷ در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر بروجرد و بر روی رودخانه آبسرده از حوضه آبریز دز در دست اجراست. سد آبسرده از نوع خاکی با هسته رسی، دارای ارتفاع ۸۵ متر و طول تاج ۴۲۵ متر است. حجم مخزن این سد ۶۱ میلیون متر مکعب و حجم تنظیم آب آن ۷۵ میلیون متر مکعب است.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان اهداف اصلی این طرح را تأمین بخشی از آب شرب شهر بروجرد به میزان ۱۷ میلیون متر مکعب، تأمین آب برای بهبود ۳۵۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد، تأمین آب مورد نیاز صنعت و کنترل سیلاب عنوان کرد.

کاکاوند در ادامه افزود: پیشرفت فیزیکی ساختمان سد تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به 60 درصد رسیده است. اعتبار هزینه‌شده برای ساختمان سد تا پایان سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۵۹۰ میلیارد تومان بوده و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل ساختمان سد ۳۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

‌منبع:روابط عمومی آب منطقه ای لرستان

برچسب ها: سد ، لرستان
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