مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از وزش باد شدید و کاهش دید افقی در شمال و برخی مناطق مرکزی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری اظهار کرد: در پی وزش باد شدید، سرعت باد در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهر به ۴ هزار متر کاهش یافت.

وی افزود: همچنین سرعت باد در زهک به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۲ هزار متر کاهش پیدا کرد. دید افقی در منطقه فرودگاهی زاهدان و میرجاوه به ۳ هزار متر و در سراوان به ۲ هزار متر محدود شد.

حیدری ادامه داد: تا یکشنبه هفته آینده در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، وقوع طوفان گردوخاک انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تا اواسط هفته آینده در زاهدان و نواحی مرکزی استان، در ساعات اواسط روز تا اوایل شب، وزش باد نسبتاً شدید، گاهی همراه با گردوخاک و افزایش غبار پیش‌بینی می‌شود.

حیدری توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

منبع هواشناسی استان