باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دو نشریه تخصصی نظامی آمریکا گزارش داده‌اند که در پی طولانی شدن استقرار ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن و فشار‌های روانی ناشی از آن، چند ملوان نیروی دریایی آمریکا تلاش کرده‌اند خود را به دریا بیندازند.

این ناو با حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی بیش از هشت ماه است در دریا حضور دارد و حدود ۲۵۰ روز پیاپی را بدون توقف در خشکی سپری کرده؛ موضوعی که خانواده‌های خدمه و برخی اعضای کنگره آمریکا درباره تأثیر آن بر سلامت روانی نیرو‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

خانواده‌های نگران اخیرا با فرماندهان نیروی دریایی آمریکا در سن‌دیگو دیدار کرده و نگرانی‌های خود را مطرح کرده‌اند. یکی از افراد حاضر در جلسه می‌گفت همسرش همان روز برای او پیام فرستاده و گفته بوده که «امیدوار است فردا از خواب بیدار نشود».

یکی از همسران خدمه نیز گفته است که همسرش پس از تمدید دوباره مأموریت، تلاش کرده بود خود را به دریا بیندازد. او گفت همسرش از آینده خود می‌ترسد و نگران است که به دلیل فرسودگی و فشار روانی، پس از ۱۳ سال خدمت اخراج شود.

در حادثه‌ای دیگر، همسر یکی از ملوانان گفت شوهرش مانع از خودکشی یکی از همکارانش شده و او را پیش از پریدن به دریا گرفته و به عرشه بازگردانده است.

در همین حال، مایک لوین، نماینده دموکرات کنگره از کالیفرنیا درباره شرایط زندگی خدمه هشدار داده و از دوش‌های کپک‌زده، توالت‌های خراب، از کار افتادن لباسشویی‌ها، نبود آب گرم و کمبود مواد غذایی و لوازم بهداشتی انتقاد کرده است.

جیسون کرو، نماینده دموکرات کنگره از کلرادو نیز هشدار داده که فشار واردشده بر نیرو‌های نظامی و خانواده‌های آنها هفته‌به‌هفته در حال افزایش است.

این ناو در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) سال گذشته سن‌دیگو را ترک کرده و در ابتدا قرار بود در اقیانوس آرام مستقر شود، اما پس از آغاز جنگ علیه ایران، به آسیای غربی اعزام شد.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۵ هزار خدمه ناو از زمان آغاز مأموریت تاکنون تنها دو روز را در خشکی سپری کرده‌اند. مأموریت ناو ابتدا قرار بود در ماه مه پایان یابد، اما با ادامه جنگ علیه ایران، چند بار تمدید شده است.

منبع: گاردین