فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان از پخت روزانه بیش از ۷ هزار پرس غذا در موکب ثاراللهیان امام رئوف کرمان در مشهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سردار نظری امروز با حضور در موکب ثاراللهیان امام رئوف، زیر مجموعه قرارگاه جهادی شهدای خانوک که در منطقه وحدت مشهد برپا شده است، از نزدیک در جریان خدمات گسترده این مجموعه به زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه خادمان، بیان داشت: این موکب که سال‌ها به همت مجموعه فرهنگی آموزشی ثارالله و گروه‌های جهادی در این منطقه اداره می‌شود، با وجود اینکه منطقه وحدت، تمرکز موکبی ندارد، اما توانسته با تکیه بر کار جهادی و مردمی به یکی از قطب‌های خدمت‌رسانی به زائران تبدیل شود.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های بالای این موکب افزود: آنچه امروز اینجا شاهد آن هستیم، یک کار کاملا دلی و مردمی است که در مناسبت‌های مختلف از جمله شهادت و ولادت امام رضا(ع)، نیمه شعبان، ولادت امام حسین(ع) و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، فعالیت خود را گسترش می‌دهد.

وی در ادامه با تأکید بر شاخصه‌های منحصربه‌فرد این موکب، تصریح کرد: گردان نانوا خانوک با پخت نان‌های محلی، موکب چای خانه و شربت‌خانه، توزیع میوه، شیرینی و کیک، بخش‌های مختلفی از خدمات این مجموعه را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، خدمات پزشکی و مشاوره، برپایی نماز جماعت، سخنرانی‌های مذهبی و فضاسازی فرهنگی با محوریت مکتب شهید سلیمانی، از دیگر برنامه‌های این موکب است.

سردار نظری در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام یک خبر ویژه، تصریح کرد: عزیزان ما در این موکب، در هر وعده پخت، بیش از ۷ هزار پرس غذای گرم تهیه و میان زائران اسکان موقت توزیع می‌کنند که این میزان، رکورد قابل‌توجهی در میان مواکب این منطقه به شمار می‌رود و نشان‌دهنده عزم راسخ خادمان برای خدمت‌رسانی حداکثری به عاشقان اهل‌بیت(ع) است.

وی همچنین با اشاره به رویکرد محرومیت‌زدایی این مجموعه گفت: منطقه وحدت، بافتی آسیب‌پذیر دارد و دوستان ما علاوه بر برپایی موکب، در طول سال نیز بحث آیین ها را دنبال می‌کنند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ادامه داد: دوستان در ایام پیک‌های زیارتی، با همکاری نهادهای مرتبط، زائران کم‌بضاعت را از پارک‌ها و حاشیه شهر شناسایی و فیش غذای گرم در اختیار آنان قرار می‌دهند.

سردار نظری با قدردانی از تمامی دستگاه‌ها و گروه‌های جهادی مشارکت‌کننده از جمله یگان حفاظت فرودگاه، ستاد سپاه ثارالله، قرارگاه جهادی شهدای خانوک و سایر شهرستان‌ها، تأکید کرد: امیدواریم این فرهنگ ناب خدمت‌رسانی، مستندسازی و برای نسل‌های آینده الگو شود و بتوانیم این کار ارزشمند را همواره ادامه دهیم و عاقبتمان نیز ختم به شهادت شود.

منبع: سپاه ثارالله کرمان