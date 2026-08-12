نمایش «در انتظار شُبَیر» با بازخوانی حماسه عاشورا و پرداختن به مجاهدت شهدای جنگ رمضان، در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - به همت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام و گروه هنری مأوا، ۱۸ و ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، نمایش نور و صدای «در انتظار شُبَیر»، در شبستان امام خمینی (قدس سره) حرم مطهر اجرا شد.

این نمایش روایتی هنرمندانه از واقعه عاشورا است که به وقایع روز جهان، جنگ رمضان و ظهور حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ختم می‌شود.

علیرضا شاهینی، تهیه کننده و کارگردان، و عرفان حلمی، نویسنده نمایش «در انتظار شُبَیر» هستند.

شایان ذکر است، در حاشیه این نمایش، از خانواده مکرم شهید محمّدناصر دلیرور اکبرآبادی؛ از شهدای والامقام جنگ رمضان، که در بخشی از نمایش «در انتظار شُبَیر» به مجاهدت ایشان پرداخته شد، تقدیر به عمل آمد.