سرمربی سابق تیم فوتبال بارسلونا هدایت هلند را برعهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژاوی هرناندز سرمربی سابق تیم فوتبال بارسلونا با قراردادی ۴ ساله تا سال ۲۰۳۰ هدایت تیم ملی فوتبال هلند را به عهده گرفت.

او دوران مربیگری خود را در سال ۲۰۱۹ و در باشگاه السد قطر آغاز کرد. ژاوی در نوامبر ۲۰۲۱ به بارسلونا بازگشت و هدایت این تیم را بر عهده گرفت و در بارسا نیز جانشین رونالد کومان شد.

ژاوی در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲ موفق شد بارسلونا را به قهرمانی لالیگا برساند، اما در سال ۲۰۲۴ جای خود را به هانسی فلیک داد.

روز پنجشنبه ۲۴ سپتامبر ژاوی در نخستین بازی که روی نیمکت نارنجی پوشان می‌نشیند در لیگ ملت‌های اروپا در ورزشگاه یوهان کرایف آرنا میزبان آلمان خواهد بود.

رسمی؛ ژاوی سرمربی هلند شد

 

برچسب ها: ژاوی هرناندز ، تیم ملی فوتبال هلند
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