معاون استاندار کرمان از آغاز عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی به مبلغ ۸۷۲۰۰ تومان در ۲۰۴ جایگاه کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی‌اصغر ذاکری هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از آغاز عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۱ مردادماه (بامداد پنجشنبه)، در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات عرضه بنزین جدید در استان کرمان اظهار داشت: بر اساس مصوبات ملی، در استان کرمان علاوه بر ۱۱۰ لیتر بنزین سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، بیان کرد: ۴۰ لیتر بنزین سهمیه استان کرمان در دو مرحله و به صورت دو سهمیه ۲۰ لیتری شارژ می‌شود که سهمیه دوم پس از تمام شدن سهمیه اول به افراد اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۰ مردادماه، بنزین بدون یارانه نیز در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان در دسترس ساکنان کرمان قرار می‌گیرد.

ذاکری هرندی از آماده شدن کارت‌های جایگاه‌های سوخت در استان کرمان برای توزیع بنزین بدون یارانه خبر داد و تصریح کرد: طرح مدیریت سوخت در استان کرمان بر اساس تصمیمات ملی و ستاد سوخت کشور اجرا می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص سهمیه سوخت برای دستگاه‌های خدمت‌رسان، امدادی و انتظامی خبر داد و این سهمیه را ۸ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت اعلام کرد.

برچسب ها: جایگاه ها ، بنزین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
درآمد در حد جهانی سومی خرج در حد جهان اولی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
از پولدارا بنزین ۲۰۰ هزار تومنی بگیرید
ماشین های شاسی بلند
۵
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
واقعا احمقه هر کی این طرح رو تو این وضعیت داده
۲
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
درآمد ریالی
خرج دلاری
خدا نگذره
۱
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
با روح و روان و زندگی مردم دارید بازی میکنید...
۱
۳۶
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