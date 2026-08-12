باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - با فرارسیدن دهه پایانی ماه صفر، شیراز بار دیگر در سوگ رحلت جانسوز پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) سیاهپوش شده است؛ روزهایی که عطر دلدادگی به اهلبیت (ع) در گوشهگوشه این شهر میپیچد.
حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) نیز در این ایام، مأمن زائران و عزادارانی است که با حضور در صحنها و شبستانهای این بارگاه نورانی، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز میکنند.
برگزاری آیینهای مرثیهخوانی، سخنرانی مذهبی و عزاداری، فضای معنوی ویژهای در حرم مطهر شاهچراغ (ع) ایجاد کرده و این آستان مقدس را به کانون سوگواری عاشقان اهلبیت (ع) در دهه پایانی صفر تبدیل کرده است.