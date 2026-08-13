تیم فوتبال پاری سن ژرمن با برتری مقابل استون ویلا قهرمان سوپرجام اروپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال پاری سن ژرمن قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا و استون ویلا قهرمان لیگ اروپا امشب از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه ردبول آرنا شهر سالزبورگ اتریش برای کسب سوپرجام اروپا به مصاف یکدیگر رفتند.

پاریسی‌ها بازی را بهتر آغاز کردند و خویچا کوارتسخلیا با شوتی زیبا و تماشایی دروازه استون ویلا را باز کرد.

ارسال خوب جان مک گین با ضربه برایان مادجو در دقیقه ۴۵ همراه شد تا دروازه پاریسی‌ها باز شود و بازی به تساوی کشیده شد.

نیمه اول با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

در نیمه دوم انریکه عثمان دمبله را به میدان فرستاد تا قدرت تهاجمی پاریسی‌ها بیشتر شود.

در دقیقه ۶۱ دمبله با پاسی عمقی دزیره دوئه را در موقعیت گل قرار داد و دوئه موفق شد دروازه استون ویلا را باز کند تا بازهم پاریسی‌ها پیش بیفتند.

در ادامه شاگردان اونای امری برای زدن گل دوم تلاش زیادی کردند، اما در باز کردن قفل دروازه پاریسی‌ها ناکام ماندند تا PSG با نتیجه ۲ - ۱ به برتری برسد و فاتح سوپرجام اروپا شد.