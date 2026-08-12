باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -بخشدار سلفچگان به همراه اعضای شورای اسلامی بخش، شورا و دهیاری جنداب و کارشناس فنی بخشداری، از پروژه نهضت ملی مسکن در روستای جنداب بازدید کرد.
در این بازدید، آخرین وضعیت پروژه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که ۶۶ واحد مسکونی این روستا بهطور کامل تکمیل شده و هماکنون فرآیندهای اداری و زیرساختی برای واگذاری رسمی واحدها به متقاضیان در حال انجام است.
بخشدار سلفچگان بر تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، شورا و دهیاری برای تسریع در واگذاری واحدها تأکید کرد و گفت : رفع موانع زیرساختی در اولویت قرار دارد.