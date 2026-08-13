مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از تلاش برای مهار آتش‌سوزی در پارک ملی بوجاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: حدود ۲ هکتار از محوطه پارک ملی بوجاق بندر کیاشهر شامل پوشش گیاهی و درختچه ساعاتی پیش دچار آتش‌سوزی شده است.

او افزود: با توجه به شرایط منطقه، گروه‌های عملیاتی محیط زیست و آتش نشانی شهرداری کیاشهر در حال مهار این آتش سوزی هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با بیان اینکه آتش سوزی عمدی بوده است، تصریح کرد: تلاش‌ها برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن ادامه دارد.

پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق به وسعت ۳ هزار و ۲۶۱ هکتار در منطقه‌ای حفاظت شده در بندر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه در شرق استان گیلان واقع شده است.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: تالاب بوجاق کیاشهر ، مهار آتش سوزی
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