باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: حدود ۲ هکتار از محوطه پارک ملی بوجاق بندر کیاشهر شامل پوشش گیاهی و درختچه ساعاتی پیش دچار آتشسوزی شده است.
او افزود: با توجه به شرایط منطقه، گروههای عملیاتی محیط زیست و آتش نشانی شهرداری کیاشهر در حال مهار این آتش سوزی هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با بیان اینکه آتش سوزی عمدی بوده است، تصریح کرد: تلاشها برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن ادامه دارد.
پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق به وسعت ۳ هزار و ۲۶۱ هکتار در منطقهای حفاظت شده در بندر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه در شرق استان گیلان واقع شده است.
منبع: صداوسیما