باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، تا پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

ترامپ می‌گوید که لویت تصمیم گرفته است تا زمان بیشتری را در کنار خانواده و فرزندانش بگذراند.

او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «کارولین اکنون یکی از مشاوران ارشد خارج از دولت من و صدایی تأثیرگذار در حزب جمهوری‌خواه خواهد بود؛ در حالی که برای پیروزی قطعی در انتخابات میان‌دوره‌ای تلاش می‌کنیم».

لویت نیز اعلام کرده که این تصمیم برای او «تلخ و شیرین» است و دلیل اصلی آن را دشواری ایجاد تعادل میان مسئولیت سخنگویی کاخ سفید و زندگی خانوادگی دانست.

لویت دو فرزند دارد و دومین فرزند او یکم مه سال جاری (۱۱ اردیبهشت) به دنیا آمده است. او اواخر تیر با برگزاری اولین نشست خبری خود به کاخ سفید بازگشت.

سخنگوی فعلی کاخ سفید در حالی به عنوان مشاور ترامپ فعالیت خواهد کرد که حزب جمهوری‌خواه خود را برای انتخابات میان‌دوره‌ای آماده می‌کند. این انتخابات در سوم نوامبر (۱۲ آبان) برگزار می‌شود و در آن همه ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا به رأی گذاشته می‌شود.

جمهوری‌خواهان در حال حاضر کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارند، اما برای انتخابات میان‌دوره‌ای با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین آنها کاهش محبوبیت ترامپ، نگرانی درباره اقتصاد و تورم، و نارضایتی از عملکرد دولت در جریان جنگ علیه ایران است.

منبع: بریکینگ نیوز