کارولین لویت گفت که به دلیل دشواری در برقراری تعادل بین شغل و زندگی خانوادگی، از مسئولیت خود کناره‌گیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، تا پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. 

ترامپ می‌گوید که لویت تصمیم گرفته است تا زمان بیشتری را در کنار خانواده و فرزندانش بگذراند. 

او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «کارولین اکنون یکی از مشاوران ارشد خارج از دولت من و صدایی تأثیرگذار در حزب جمهوری‌خواه خواهد بود؛ در حالی که برای پیروزی قطعی در انتخابات میان‌دوره‌ای تلاش می‌کنیم».

لویت نیز اعلام کرده که این تصمیم برای او «تلخ و شیرین» است و دلیل اصلی آن را دشواری ایجاد تعادل میان مسئولیت سخنگویی کاخ سفید و زندگی خانوادگی دانست.

لویت دو فرزند دارد و دومین فرزند او یکم مه سال جاری (۱۱ اردیبهشت) به دنیا آمده است. او اواخر تیر با برگزاری اولین نشست خبری خود به کاخ سفید بازگشت.

سخنگوی فعلی کاخ سفید در حالی به عنوان مشاور ترامپ فعالیت خواهد کرد که حزب جمهوری‌خواه خود را برای انتخابات میان‌دوره‌ای آماده می‌کند. این انتخابات در سوم نوامبر (۱۲ آبان) برگزار می‌شود و در آن همه ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا به رأی گذاشته می‌شود.

 جمهوری‌خواهان در حال حاضر کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارند، اما برای انتخابات میان‌دوره‌ای با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین آنها کاهش محبوبیت ترامپ، نگرانی درباره اقتصاد و تورم، و نارضایتی از عملکرد دولت در جریان جنگ علیه ایران است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: کاخ سفید ، دولت ترامپ ، انتخابات میان دوره‌ای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Hong Kong
ناشناس
۱۰:۲۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
قضیه میناب رو نتونست جم کنه ردش کردن
۰
۱
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United States of America
ناشناس
۰۸:۱۰ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر ترامپ کودک کش دیوانه لعنتی 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 لعنت خدا به ترامپ کودک کش دیوانه لعنتی 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊
۵
۲۱
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United States of America
ناشناس
۰۷:۴۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
به جهنم
۱۲
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۹ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
مادر خوب و مسئولیت شناس به این میگویند
۲۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
عذاب وجدان گرفته از قتل عام کودکان میناب و لامرد

خدا ازش نگذره

سخنگوی جنایتکاران بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
در حقیقت مشکلش ایجاد تعادل با رئیس جمهور نامتعادل آمریکا است..... واقعا کار غیرممکنی هست
۵
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۰ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا.
۷
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
حرامزاده،خون بچه های میناب رهایت نمیکند
۷
۴۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
به درک
۵
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
و پدران و مادران میناب، شب هنگام می روند بالای سر مزار فرزندشان. شرم کنید تا ابد از این جنایت هولنکی که انجام داده اید ای آمریکای جنایتکار.
۲
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
دمش گرم به این میگن زن زندگی ،به خاطر فرزندان و حفظ کانون خانواده حاضره از شغلی به این جایگاه و اعتبار بگذره..قابل توجه سلبریتی های ایرانی که به خاطر بازیگری در چند فیلم دست چندم خودشو گم میکنه قید بچه و شوهر و خانواده رو میزنه زندگی فرزند و شوهر و حتی خودش رو تباه میکنه
۲۵
۱۷
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Georgia
ناشناس
۰۷:۵۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
چقدر ساده لوح و جاهلان هستی
که میگی بخاطر فرزندانش .شغل را ول کرده
همین اشخاص غرب زده .دنبال کننده کانالهای سگهیونیست عنتراشغال و مابقی هستند
صدها نقشه پشتش. است .ترابخدا کمی فکر کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
عذاب وجدان کمی گرفت

ولی نمیدونه خون شهدا کودک میناب رهایش نمیکند تا ابد
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