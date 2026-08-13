باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق بندر کیاشهر گفت: آتشسوزی این پارک ملی که حدود ۲ هکتار از عرصههای منطقه را درگیر کرده بود، پس از ۵ ساعت تلاش مستمر و با مشارکت نیروهای آتشنشانی، محیطبانان و جوامع محلی، نیمه شب گذشته به طور کامل مهار شد.
او افزود: آتشسوزی از ساعت ۱۹ دیروز (چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه) در بخش غربی مصب رودخانه سفیدرود در پارک ملی بوجاق آغاز شد و عملیات اطفای حریق تا ساعت ۲۴ ادامه داشت.
سرپرست اداره پارک ملی بوجاق ضمن قدردانی از همکاری و حضور به موقع نیروهای آتشنشانی و جوامع محلی در کنار محیطبانان، تصریح کرد: مشارکت و همراهی مردم محلی در زمان وقوع حوادثی از این دست، نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارات احتمالی به زیستگاهها و پوشش گیاهی منطقه دارد.
پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق به وسعت ۳ هزار و ۲۶۱ هکتار در منطقهای حفاظت شده در بندر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه در شرق استان گیلان واقع شده است.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان