باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مجید جلالی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه لیگ امسال را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: من فکر می‌کنم مربیان جوان لیگ باید سعی زیادی برای بالا بردن کیفیت بازی‌ها داشته باشند. شاید بیش از ۱۵ سال هست که لیگ ما کیفیت ندارد و امسال با توجه به اینکه جام جهانی هم برگزار شده است، باید مربیان جوان که به منابع علمی دسترسی دارند، گروه قوی را تشکیل بدهند. خیلی مهم است که امسال لیگ باکیفیتی داشته باشیم و امیدوارم به این صورت شود.

بازیکنی قراردادش ۱۰۰ میلیون دلار بود مثل توپ در دنیا صدا کرد

جلالی درباره اینکه نقل و انتقالات لیگ برتر را چطور ارزیابی می‌کند و بازیکنان با رقم‌های بالا جابه جا می‌شوند، گفت: موضوعی هست که ما هر ساله با آن درگیر هستیم. یادم هست که یک موقعی در لیگ اول و دوم رقم‌های قرارداد بین ۵ تا ۸ میلیون تومان بود و آن موقع هم همین صحبت‌ها بود که آیا این بازیکنان آن قدر می‌ارزند و اینها چیزی‌هایی هست که همیشه به عنوان یک موضوع مطرح می‌شود و نه در کشور ما بلکه در همه جای دنیا وجود دارد. مثلا وقتی بازیکنی قراردادش ۱۰۰ میلیون دلار بود مثل توپ در دنیا صدا کرد. الان از مرز ۲۰۰ میلیون دلار هم گذشته است و این موضوع وجود دارد.

راه هایی برای کنترل مبلغ قرارداد وجود دارد

او افزود: اگر ما می‌خواهیم این روند به فوتبال کمک کند، ایده‌ها و طرح‌های جدیدی باید بیاوریم وگرنه این چیزی هست که در ذات فوتبال و نقل و انتقالات است و این موضوع صورت می‌گیرد. سال‌های سال بود که ما سقف قرارداد گذاشتیم و این طرح هم نتوانست در این زمینه کمکی کند، چون راه‌های دیگری پیدا کردند. به نظرم راه‌های بهتری وجود دارد که می‌شود مبلغ قرارداد‌ها را کنترل کرد.

در قوانین نقل و انتقالات و شکل در آمد و هزینه کاستی‌هایی داریم

جلالی درباره اینکه نقش دلالان و ایجنت‌ها را در مبلغ بالای نقل و انتقالات چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم کار دلالان و ایجنت‌ها این هست که بازیکن جابه جا کنند. مثل بنگاه‌های معاملات املاک که آنها نیز همین کار را می‌کنند. وقتی قوانین ما کامل و درست نباشد، آن افراد کار خودشان را انجام می‌دهند و سعی می‌کنند سود بیشتری به دست آورند. مثالی وجود دارد که اگر شما نتوانید کار خود را مدیریت کنید یکسری افراد می‌آیند و کارت را مدیریت می‌کنند. الان ما در قوانین نقل و انتقالات و شکل در آمد و هزینه کاستی‌هایی داریم که منجر به این موارد می‌شود.

او درباره اینکه جوانگرای در تیم‌ها رخ داده است، گفت: این مهم نیست که در لیست ۲۵ نفره شما چند جوان وجود دارد و این موضوع اهمیت دارد که در ترکیب ۱۱ نفره چند بازیکن جوان دارید و باید صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

پرسپولیس در نقل و انتقالات خوب عمل کرده است

او درباره اینکه در نقل و انتقالات چه تیمی بهتر بازی کرد، اظهار کرد: من فکر می‌کنم پرسپولیس بد نبوده است. سپاهان هم خوب بوده است. تراکتور سعی کرده موجودیت خود را حفظ کند.