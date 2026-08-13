مازیار کارشناس فوتبال گفت: ما زیرساخت لازم را برای برگزاری لیگ ۱۸ تیمی فوتبال نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مازیار کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه عدم حضور تماشاگران در بازی ها تاثیرگذار است، گفت: به طور کلی فوتبال بدون تماشاگر معنی ندارد و برگزاری مسابقات در قالب لیگ یکی از زیبایی هایی که دارد این است که یک تعداد زیادی از افراد جامعه را همراه خود می کند. اگر ما این تماشاگر را نداشته باشیم، فوتبال پدیده مصنوعی خواهد بود. در نتیجه باید فوتبال طوری باشد که تماشاگران هم در ورزشگاه ها حضور داشته باشند. البته شرایط جامعه هم در این رهگذر کاملا تاثیر گذار است.

او ادامه داد: در ۲ سال گذشته شرایط فوتبالمان طوری بوده است، که ما در زیر ساخت ها دچار اشکال هستیم در نتیجه اگر ۳ سهمیه مستقیم هم بگیریم تیم های ما در آسیا نتوانند عملکرد خوبی داشته باشند این سهمیه ها بی فایده است.

مازیار درباره اینکه جوانگرایی در تیم ها صورت می گیرد، بیان کرد: من فکر می کنم به ۲ دلیل می توانیم شاهد حضور بازیکنان جوانتر باشیم. اول اینکه تعداد سهمیه زیر ۲۳ سال بیشتر شده است. لیگ ما در سال های گذشته بازیکنان پابه سن گذاشته زیاد داشت و چند بازیکن به تازگی از فوتبال کنار رفتند و حتما باید جای آنها توسط بازیکنان جوانتر پر شود. در نتیجه من فکر می کنم در بحث جوانتر شدن تیم ها کارهایی صورت گرفته است. ما جوانگرایی ( گرایش به سمت جوانان) را در فوتبالمان نداریم، اماجوانتر شدن را داریم و بازیکنی که ۳۶ ساله بوده و از تیم رفته است، الان بازیکن ۲۴ساله به جای بازیکن مسن استفاده می شود و تیم ها جوانتر می شوند.

کارشناس فوتبال درباره اینکه کدامیک از تیم ها در نقل و انتقالات بهتر عمل کردند، گفت: با توجه به اینکه پتانسیل فوتبال کشورمان ثابت است، به خاطر همین من باشگاه خاصی را نمی توانم نام ببرم که در نقل و انتقالات بهتر از بقیه عمل کرده باشد. برخی از باشگاه ها نمی توانند بازیکن بگیرند و پنجره نقل و انتقالاتی شان بسته است و ما نمی توانیم قضاوت کنیم. شاید اگر پنجره برخی از تیم ها باز بود می توانستند ترکیب بهتری را از لحاظ تیمی بچینند. بنابراین من الان نمی توانم تیمی را نام ببرم که در بازار نقل و انتقالات بهتر از بقیه عمل کرده باشد و همه در یک سطح هستند.

او درباره اینکه رقم قراردادهای بازیکنان خیلی زیاد است و بازیکنان با این رقم های بالا می ارزند، گفت: گردانندگان باشگاه ها باید نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشند. ما چند بازیکن داریم که کیفیت خوبی دارند، اما نمی شود همه بازیکنان را با عیار آنها سنجید به خاطر همین در اینجا عملکرد مدیران بسیار مهم است.

مازیار درباره اینکه نقش دلالان و ایجنت ها را در افزایش رقم قراردادها چقدر می داند، بیان کرد: به طور حتم نقش دلالان و ایجنت ها در افزایش قراردادها بی تاثیر نیست.

کارشناس فوتبال درباره ارزیابی اش از لیگ امسال گفت: من فکر می کنم برای پاسخ دادن به این سوال شاید زود باشد چون ما بعد از سال ها اولین سال هست که می خواهیم لیگ ۱۸ تیم را تجربه کنیم. از طرفی ما هنوز زیرساخت های لازم را نداریم و شرایط فعلی کشور هم شاید امکان عملکرد سال های گذشته را به فوتبالمان ندهد به خاطر همین به نظرم باید یک مقدار بگذارد تا ما تاثیر این کار را ببینیم.